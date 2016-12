Castello Quistini, Cioccolato che passione!

foto dei lettori

Le Feste natalizie cominciano ad avvicinarsi e cominciano le attese e i preparativi per le grandi riunioni conviviali tipiche di questo periodo. Cosa c'è di meglio, per non farsi cogliere impreparati, di un corso dedicato alla creazione di prelibatezze al cioccolato? Castello Quistini organizza presso la cucina del suo palazzo un incontro rivolto a curiosi e appassionati per imparare a preparare, e a godere al meglio, la fonduta di cioccolato e alcune sue varianti. L'appuntamento è per domenica 11 novembre a Rovato, in provincia di Brescia, in Via Sopramura 3A.