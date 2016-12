Arezzo e i sapori di SuperFood

Il Salone si propone di far apprezzare e conoscere il patrimonio agroalimentare del territorio, raccontandone anche gli aspetti socio-culturali che

spesso sono dietro ad un prodotto, ad esempio le sagre locali. Queste manifestazioni sono l'espressione autentica di una storia e una cultura tipica e tradizionale, raccontano le ricette, la cucina, gli usi e i costumi di un tempo che, attraverso questi tradizionali appuntamenti folcloristici, festosi e colorati, rinnovano una preziosa memoria collettiva. Con "Le Sagre del Territorio" in occasione di SuperFood la Provincia di Arezzo riassume dunque le sagre principali dell'area aretina attraverso la presentazione delle specialità gastronomiche protagoniste delle feste locali: dalla porchetta di Monte San Savino, agli gnocchi di Faltona - Talla, al tortello alla Lastra di Corezzo Chiusi della Verna e tanto altro ancora.

Per restare in tema di feste, SuperFood suggerisce anche tante idee gustose che anticipano il prossimo Natale: da non perdere la Fabbrica del Cioccolato, un vero e proprio laboratorio "live", che vede all'opera maestri pasticceri e cioccolatieri. L'iniziativa, realizzata a cura di Confartigianato Imprese Arezzo e Cna Associazione Provinciale Arezzo, prevede dimostrazioni pratiche di preparazione di deliziose decorazioni di cioccolato e la realizzazione di dolci natalizi.

Oltre a SuperFood, il ricco calendario di proposte di Arezzo Fiere e Congressi prevede negli stessi giorni anche "Tuscany Beer", il Salone toscano delle birre artigianali, organizzato da Birramaniaci Italia. Per gli amanti del boccale spumeggiante sono in programma workshop, degustazioni guidate e un ampio shop in cui acquistare le bottiglie di birra in degustazione.

Tutte le informazioni sul sito Internet www.arezzofiere.it/superfood.