B&B: si può pagare anche in natura

foto Getty

Il denaro? Non è sempre indispensabile. Ad esempio, dal 19 al 25 novembre i bed&breakfast di tutta Italia affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it lanciano "La settimana del baratto", in cui la moneta viene mandata in pensione a favore di una "lista dei desideri" grazie ai quali si può pagare "in natura" la propria vacanza. Ad esempio c'è la struttura che offre una notte per due persone ogni 10 libri e quella in cui ogni pernottamento "costa" 30 numeri di 'Topolino'. Una vecchia tv con presa scart vale invece una notte per 2/3 persone a Montepulciano, mentre con una scultura in legno raffigurante il sole e la luna si può soggiornare a Roma.