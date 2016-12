Modena, capitale della montagna

Dail quartiere fieristico diospita la diciannovesima edizione diLa manifestazione, rivolta al pubblico degliè l’evento clou del settore nel panorama fieristico italiano e fondamentale punto di riferimento per gli operatori deloltre che per i 100mila visitatori che ogni anno non perdono l'appuntamento.

Il Salone del Turismo e degli Sport invernali da fiera si trasforma in happening grazie ad un programma di eventi di altissimo livello, con gare e spettacoli che si accompagnano a momenti di riflessione, convegni e conferenze stampa. Il tutto su una scenografia mozzafiato, fatta di rampe innevate e di grandi strutture che simulano l’ambiente montano, dove i visitatori possono fare esperienza diretta della montagna provando gratuitamente lo sci, lo snowboard, l’arrampicata e le discipline outdoor, dalla bike al nordic walking. Da 10 anni il piazzale adiacente all’esposizione si trasforma in un’arena di neve in cui si sfidano sciatori e snowboarder al top del ranking mondiale. Una rampa alta oltre 30 metri, innevata artificialmente è pronta ad ospitare eventi, competizioni e show di altissimo livello tecnico.

foto Dal Web

Due appuntamenti con lo snowboard e un contest internazionale di freeski sono gli eventi più significativi di questa edizione, ma non mancano esibizioni di motocross freestyle con le nuove evoluzioni di quad e motoslitte, gare di skateboard. C'è spazio anche per le performance del pubblico sul materassone ad aria Big Air Bag, oper i primi esperimenti con tavole e sci ai piedi. Per i bambini ci sono camp gratuiti organizzati in fiera grazie alla collaborazione di Burton Snowboards. Tutte le attività di animazione sono gratuite.

Tra le altre novità presenti, segnaliamo la nuova area espositiva riservata ai Rifugi, in cui trova spazio uno dei simboli della montagna e la premiazione degli “Snowpark Awards”, il premio istituito da Nissan Skipass in collaborazione con Snowpark.it e Pointbreak Mag per valorizzare l’innovazione nel turismo bianco.

Il Salone è organizzato da studio Lobo in collaborazione con Modena Fiere, con il supporto di Banca popolare dell’Emilia Romagna, Vans e BSA. Main sponsor dell’evento è Nissan. Tutte le informazioni per la visita sono diposnibili sul sito Intert www.skipass.it

Nissan Skipass – Turismo e sport invernali

Modena Fiere

1 – 4 novembre

Orari: giovedì, sabato e domenica: 10.00 – 20.00

Venerdì: 15.00 – 22.30

Biglietti: 15.00 Euro (acquistabile alla cassa o online)