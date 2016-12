Lucca Comics, weekend di fumetti e giochi

Lucca si trasforma per un fine settimana in capitale del divertimento, con l'edizione 2012 di Lucca Comics & Games, in calendario nella città toscana da giovedì 1° a domenica 4 novembre. La manifestazione, ormai punto di riferimento per numeri importanti di appassionati, ha ora un'anima green: tutta la comunicazione – dalle brochure ai programmi e ai manifesti - è stampato su carta certificata Pefc, lo schema di certificazione della gestione forestale sostenibile più diffuso al mondo, con 240 milioni di ettari di foreste certificate e con 780mila ettari solo in Italia (il 9% del nostro patrimonio boschivo). Il segnale è importante perché per il settore dei fumetti e dei giochi l'uso della carta riveste un ruolo centrale. La scelta punta inoltre sull'obiettivo di sensibilizzare i giovani, pubblico elettivo della kermesse, sulla necessità di compiere scelte ecologicamente sostenibili.

Il rapporto tra editoria e lotta alla deforestazione viene approfondito in un incontro in programma per il 2 novembre alle ore 12. Il pubblico dei lettori può infatti fare moltissimo per orientare il mercato, facendo pressione e premiando gli editori che fanno una scelta eco-responsabile, adoperando carta certificata per la sua origine legale e sostenibile.

Il festival cresce e le iniziative legate al gioco, al videogioco e alla narrativa fantasy, oltre che sulle mura cittadine, da anni sede del gioco di ruolo dal vivo e delle rievocazioni medievali, irrompono quest'anno anche all’interno della città. I grandi editori di Lucca Games hanno scelto infatti molti palcoscenici prestigiosi del centro storico per i principali appuntamenti con i loro ospiti e per i lanci delle principali novità editoriali. Tra i protagonisti c'è il videogioco Assassins’ Creed III, terzo episodio della serie firmata Ubisoft Entertainment, con la rievocazione Battaglia di Bunker Hill (sfondo storico della saga) e all’allestimento in piazza S. Michele di un padiglione monotematico. All’Auditorium San Girolamo c'è anche Christopher Paolini, autore di Eragon e dei romanzi della serie fantasy del Ciclo dell’Eredità, che incontra i suoi fans.

Anche Mondadori anima il centro storico: all’Auditorium San Romano, Valerio Massimo Manfredi presenta in anteprima assoluta il suo ultimo romanzo, "Il mio nome è Nessuno", dedicato alla mitica figura di Ulisse; Licia Troisi, madre della saga del Mondo Emerso, è di scena al Cinema Centrale, mentre all’Antico Caffè delle Mura si tiene un emozionante reading di brani dell’ultimo libro del "Trono di Spade", letti dai doppiatori italiani della serie tv, guidati dal direttore Sandro Acerbo. Presso lo stesso Caffè delle Mura è invece ricostruita la Corte di Approdo del Re, dove gli appassionati duelleranno di scherma per il titolo Campione di Westeros: il vincitore riceverà dalla Warner Bros. l’attesissimo cofanetto della prima stagione.

Infine, in attesa della nuova saga cinematografica dal mondo del "Signore degli Anelli", che quest’anno riparte con la prima parte dello "Hobbit", il foyer del Teatro del Giglio ospita "Middle Art", una mostra tutta dedicata alla Terra di Mezzo creata da J.R.R. Tolkien. In mostra il meglio della collezione della Fondazione Greisinger, anticipazione del museo che aprirà a Jenins (Svizzera) nel 2013, un percorso nell’arte fantasy, dagli italiani Ivan Cavini e Angelo Montanini ai più grandi nomi dell’illustrazione americana come i fratelli Hildebrant, Roger Garland, Ralph Bakshi, Ian Miller, Chris Achilleos.

In occasione di Lucca Comics & Games, le principali piazze di Lucca sono illuminate dalle proiezioni di John Connor, mentre tanti altri eventi legati al gaming e al fantasy si fondono con l’incomparabile scenario della città.

Il 3 e 4 novembre, per coinvolgere il pubblico c'è la possibilità di sperimentare l'emozione di un'ascensione con la mongolfiera Pefc. Un'occasione per divertirsi e per sensibilizzare i lettori circa l'importanza di rafforzare il settore dei prodotti realizzati con materie prime certificate.

Il programma completo delle iniziative e degli appuntamenti è disponibile sul sito Web di Lucca Comics and Games.