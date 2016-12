Halloween all'italiana: i migliori eventi

Un Halloween per tutti i gusti...

. Il museo, da giovedì 1 a domenica 4 novembre, propone quattro giorni ricchi di divertimento sia per i bambini che per i più grandi. Domenica 4 novembre, per tutte le donne è in programma "Effetti speciali: la donna cyborg". Il curioso appuntamento prevede un vero e proprio trucco e parrucco spaziale a cura di una vera professionita a Hollywood del trucco per Effetti speciali, Laura Laciniati. Un modo curioso di vivere la festa di Halloween esplorando il “dietro le quinte” del mondo cinematografico e osservado quanto tempo e lavoro si nascondono dietro a un trucco elaborato. Mentre per i più piccoli (a partire dai tre anni d'età), ogni mattino e pomeriggio, sono state pensate almeno 2 attività al giorno da vivere nell’Area dei piccoli. Qui i bambini potranno giocare con la matematica o realizzare treni, sottomarini e navi con paste modellabili, nell’i.lab Bolle di sapone potranno creare bolle di varie forme, colore e resistenza. Infine i più grandicelli, (da 7 o 8 anni) potranno, insieme agli adulti, partecipare a Officina aeronautica per costruire aeroplanini di carta ispirandosi agli aerei esposti al Museo o creare un sistema elettrico con tanti materiali diversi in Elettricità fai da te. Troveranno anche tante attività negli i.lab Robotica, Biotecnologie e Leonardo e visite guidate alla collezione Trasporti e alla Galleria Leonardo da Vinci.