Torino e il Salone del Gusto

Per quanto riguarda l'Europa, negli oltre 100mq a disposizione, il British Pub offre una selezione delle migliori birre artigianali provenienti da Scozia, Inghilterra, Cornovaglia e Yorkshire. Non mancano ovviamente il sidro e i succhi analcolici, per accompagnare i piatti british più tipici quali bacon, formaggi e roastbeef. La Polonia alterna rinomati cuochi locali che preparano ricette nazionali utilizzando le specialità protette Stg, Dop e Igp e prodotti biologici. Da non perdere anche i rinomati pierogi (i famosi gnocchi) e zurek (minestra di farina di segale e carne), in abbinamento alle classiche bevande! Formaggi artigianali e di montagna, vini e distillati, erbe aromatiche e piante medicinali, confetture: quattro percorsi guidano i visitatori attraverso otto Paesi dei Balcani, dalla Romania alla Serbia, dalla Bulgaria alla Turchia.

Le spezie sono protagoniste con laboratori educativi per raccontare a grandi e piccini la loro storia, in un viaggio che riporta all'antica Roma, ai primi scambi commerciali, fino ad arrivare agli usi in medicina e in cucina, con i piatti preparati dal grande chef indiano Manjit Singh Gill. Altro focus è quello sul miglio, cereale simbolo della sicurezza alimentare nel subcontinente indiano, di cui le comunità stanno cercando di rilanciare cultura e coltivazioni.

Torna al Salone, con grandi novità, l'Honey Bar, dove un centinaio di apicoltori provenienti da tutto il mondo si riuniscono per addolcire i palati dei visitatori con degustazioni e attività di analisi sensoriale. Non mancano incontri e dibattiti per scoprire il mondo del miele e delle api, cartina di tornasole della nostra biodiversità.

Tutte le informazioni per la visita sono disponibili sul sito Internet www.salonedelgusto.it

Salone del Gusto - Terra Madre

Da giovedì 25 a domenica 28: dalle 11 alle 23

Lunedì 29: dalle 11 alle 20

Torino, Lingotto Fiere, via Nizza 280 Info tel. 0172 419611

BIGLIETTI (acquistabili anche online)

Intero € 20

Biglietto Ridotto € 16