A Genova il Festival della scienza

L'immaginazione è l'antidoto alla banalità perché dà il coraggio di intraprendere nuove sfide, Per questo il Festival della Scienza di Genova, in calendario dal 25 ottobre al 4 novembre, dedica a questa facoltà la sua decima edizione, facendo proprie le parole di Albert Einstein: "L'immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, mentre l'immaginazione abbraccia il mondo, stimolando il progresso e facendo nascere l'evoluzione".

Ospite di questa edizione è l'Unione Europea, appena insignita del Premio Nobel per la Pace 2012, che a Genova dà vita a una vera e propria Unione della scienza. Con il Progetto Piazza Europa, infatti, nel suo punto nodale a Palazzo della Borsa, punta a coinvolgere tutta la città, trasformandola in una grande piazza fisica e virtuale dedicata alla presentazione della ricerca scientifica europea. Il progetto punta a far incontrare dimostratori di progetti europei, eventi realizzati da enti europei attivi nella divulgazione scientifica, con spazi dedicati a realtà imprenditoriali locali, nazionali e internazionali le cui attività sono connesse alla ricerca e alle istituzioni europee. Un occhio di riguardo è riservato ai giovani, per tracciare il loro futuro, e alla ricerca in Europa.

Il Centro Nato per la Ricerca e la Sperimentazione Marittima sbarca per la prima volta al Festival, per affrontare in tre incontri i temi della tecnologia al servizio della sicurezza. Due dibattiti sono dedicati alle ultime scoperte nell'ambito della comunicazione subacquea e dell'esplorazione degli oceani, mentre nel terzo si parlerà di pirateria nei mari del mondo e di come gli scienziati e le loro scoperte possano aiutare a prevenire gli assalti.