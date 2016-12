Ad Alba si incontrano tartufi e star del cinema

foto Ufficio stampa Correlati IL SITO UFFICIALE DELLA FIERA DEL TARTUFO BIANCO DI ALBA

I divi del cinema e il tartufo bianco d’Alba. Una lunga storia d’amore iniziata nel lontano 1949, quando, su invito di un facoltoso avvocato torinese infatuato di Rita Hayworth, il ristoratore albese Giacomo Morra - ideatore della Fiera del tartufo bianco d’Alba – fece recapitare all’attrice statunitense un magnifico tartufo di due chilogrammi. Non rimase un caso isolato: di li in poi, ogni anno, l’esemplare più pregiato della stagione venne inviato ad un grande personaggio del jet-set internazionale. Qualche anno dopo fu la volta della divina Marilyn Monroe che, dopo averne respirato il profumo, rispose entusiasta a Morra con una lettera di ringraziamento. La passione per il tartufo bianco contagiò anche Alfred Hitchcock: nel 1959, mentre si trovava ad Alba, prese ispirazione proprio dai tartufi per abbozzare la sceneggiatura di un film... Ma l’elenco delle star amanti del tartufo è davvero infinito: da Ugo Tognazzi a Gerard Depardieu, da Alain Delon a Bruce Willis, da Nicole Kidman a Sophia Loren e molti altri ancora.

Proprio il legame tra mondo del cinema e Tuber magnatum Pico è il tema portante della 82esima edizione della Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba che ha aperto i battenti nella cittadina piemontese sabato 6 ottobre per terminare domenica 18 novembre.



Cinema e tartufo

Novità assoluta di questa edizione è la mostra intitolata “Cinema e Tartufo”, allestita per tutta la durata della Fiera presso il Palazzo delle Mostre di Alba. Il prezioso fungo ipogeo sarà raccontato, per la prima volta, attraverso le sue più significative apparizioni cinematografiche, seguendo 4 principali filoni sociologi: ingrediente in cucina, status symbol, alimento afrodisiaco o protagonista del noir. Sono infatti numerosi i film dove questa eccellenza gastronomica appare: da “Oggi, domani e dopo domani” a “Pranzo di Natale”, da “Sapori e Dissapori” a “Sette chili in sette giorni”, solo per citarne alcuni. Un appassionante excursus culturale che verrà ricostruito anche grazie all’inedita collezione di locandine pubblicitarie, foto di scene di film in cui appare il tartufo, ricostruzioni di set cinematografici fino a vere e proprie opere d’arte ispirate al rapporto tra cinema e tartufo.



Tartufo dell'anno 2012 a Claudia Cardinale

Quella di regalare ad un grande personaggio il più bell’esemplare della stagione è stata un’intuizione vincente del grande Giacomo Morra, inventore della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba. La prima di una lunga serie di autorevoli personalità ad essere omaggiata con il “tartufo dell’anno” è stata la famosissima attrice americana Rita Hayworth nel lontano 1949. Di lì in poi quasi tutti gli anni saranno inviati preziosi tartufi a personaggi di rilievo internazionale della politica, del cinema, dello sport e dello spettacolo. Solo per citarne alcuni: i presidenti americani Harry Truman, John Kennedy e Ike Eisenhower, il capo del Cremlino Nikita Krushev, l’attrice Marylin Monroe, lo statista inglese Winston Churchill, l’imperatore d’Etiopia Hailé Selassié. E ancora Papa Paolo VI, Sofia Loren, Alfred Hitchcock, Papa Giovanni Paolo II, Ronald Regan, Mikhail Gorbaciov, Gianni Agnelli, Luciano Pavarotti, e Valentino. E la tradizione continua. In occasione dell’82esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba il più bel tartufo bianco della stagione 2012 va all’attrice italiana Claudia Cardinale (premiazione venerdì 26 alle 21 presso il Teatro Sociale di Alba).



I “foodies moments”

Non solo cinema. Anche quest’anno la fiera si distingue per il suo alto profilo gourmet. Al Palazzo delle Mostre di Alba appuntamento con i “foodies moments”: laboratori di analisi sensoriale e di cucina dedicati ai tanti appassionati di cibo che giungeranno nel borgo piemontese. Un vero e proprio tributo alle migliori eccellenze delle Langhe che vedrà protagonisti il tartufo bianco d’Alba, i celebri vini di Langhe e Roero, i tradizionali formaggi locali e la carne. Inoltre, durante la kermesse, gli chef di alcuni locali daranno vita nei loro menu ad alcune ricette a tema, ispirate alle star del mondo del cinema. Infine nei week end di novembre nella Piazza storica del Duomo ci sarà il Salotto dei Gusti e dei Profumi che vedrà protagonisti la Nocciola piemontese IGP, gli artigiani del cioccolato, il riso, il Moscato d’Asti, il Barolo Chinato e lo spumante Alta Langa.



Il cuore della fiera

Presso il Mercato Mondiale del tartufo bianco di Alba, aperto ogni sabato e domenica fino al 18 novembre (dall 9 alle 20), tutti gli appassionati del “Tuber magnatum Pico” hanno la possibilità di vedere, toccare, annusare tanti e tanti tartufi. Ogni tartufo bianco viene controllato - prima dell’apertura al pubblico - da una Commissione Qualità che resta a disposizione dei clienti per tutta la durata della Fiera, con la funzione di “Sportello del Consumatore”.