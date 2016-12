Aosta e le mucche da combattimento

foto Dal Web Domenica 21 ottobre l‘Arena Croix Noire di Aosta ospita una tradizione antica e molto particolare: la finale di una singolarissima battaglia che trasforma in agguerrite combattenti le campionesse di una razza considerata invece mansueta per antonomasia: le mucche da latte. La “Bataille de Reines” è una delle feste popolari valdostane più antiche e curiose, che raggiunge nella finale di Aosta il culmine dopo una lunga fase eliminatoria iniziata in primavera e proseguita in estate nelle diverse località valdostane. Le Reines, ovvero le Regine, sono splendidi esemplari bovini, pronte a combattere in modo istintivo e del tutto incruento, per stabilire la gerarchia all'interno della mandria. l‘Arena Croix Noire diospita una tradizione antica e molto particolare: la finale diche trasforma in agguerrite combattenti le campionesse di una razza considerata inveceLaè una delleche raggiunge nella finale di Aosta il culmine dopo una lunga fase eliminatoria iniziata in primavera e proseguita in estate nelle diverse località valdostane.ovvero le, sono splendidipronte a combattere in modoper stabilire

La manifestazione, che secondo alcuni risale addirittura al 1600, ha ricorrenza annuale: il programma prevede una ventina di eliminatorie in vari punti della Valle d‘Aosta e la finale che si svolge ogni anno nel capoluogo di regione. Le Batailles sono combattimenti istintivi, basati su sguardi, muggiti e atteggiamenti, al massimo con qualche spinta, con il quale le vacche stabiliscono i ruoli ed eleggono, in maniera naturale, la "regina" del gruppo. Le "Reines" sono gli esemplari più "battaglieri" della razza pezzata nera a castana, di solito protagoniste delle lotte all’ interno delle mandrie. Le loro caratteristiche morfologiche sono un po' diverse da quelle delle compagne: hanno una corporatura possente e muscolosa, la fronte larga e le corna robuste, per lo più orientate in avanti. I combattimenti avvengono di solito in modo spontaneo, quando si mescolano gli esemplari di una o più mandrie, ad esempio durante la salita degli animali in alpeggio. In natura sono le stesse vacche a scegliere chi è la loro avversaria e il momento in cui sferrare "l'attacco": le due combattenti si fronteggiano, si studiano, si sfidano reciprocamente con aria minacciosa, a volte vengono a contatto e si spintonano: alla fine una delle due riconosce la supremazia dell'altra e si allontana sgombrando il campo. L'esito dello scontro non è mai la soppressione della'avversario, ma la sua sottomissione dopo una più o meno onorevole sconfitta.