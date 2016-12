Il Monte Bianco e il foliage d'autunno

I meravigliosi scenari delle montagne valdostane si vestono di colori emozionanti in queste giornate d'autunno: per ammirarli e goderli in tutta la loro bellezza il comprensorio di Courmayeur è uno dei luoghi più suggestivi per contemplare, armati di macchina fotografica, la livrea degli alberi che passa dal verde alle sfumature del giallo, del rosso, dell'arancio e del porpora. Tutto questo è reso ancora più suggestivo dalla maestosa grandezza del Monte Bianco che domina la zona. Il gioco dei contrasti tra il giallo dorato dei larici e il manto verdeggiante delle conifere, con tocchi di rosso vermiglio, arancio e ocra delle varie latifoglie, offre particolari suggestioni in Val Ferret e in Val Veny, che percorrono longitudinalmente il massiccio del Monte Bianco.