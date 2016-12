Mirandola e il Grana Padano solidale

Appuntamento con la solidarietà a, in provincia di Modena:alle ore 16.00,, Direttore Generale del Consorzio Grana Padano e abitante proprio in queste zone,di alcune delle cittadine più colpite dalgli oltreaccolti grazie alla vendita dinei punti vendita di molte catene della Grande Distribuzione Organizzata aderenti all’iniziativa. I fondi serviranno perdi scuole, asili e case di riposo e altre strutture. Sono presenti anche i due testimonial dell'iniziativa "Rialzarsi è possibile":, campionessa mondiale di pattinaggio artistico, ei, plurimedagliato alle Paraolimpiadi.

"Sostenere concretamente chi è stato colpito dal terremoto e, allo stesso tempo, tenere alta l'attenzione delle istituzioni nazionali e dell’opinione pubblica, affinché queste popolazioni e queste terre non vengano dimenticate e abbandonate a se stesse". Berni spiega così l'iniziativa in programma nella piazza principale di Mirandola. "La giornata di Mirandola vuole avere due significati sostanziali - prosegue Berni. - Raccontare e spiegare un gesto di generosità da parte di chi, pur colpito dal terremoto com’è avvenuto per il Grana Padano, ha scelto di rimboccarsi le maniche e pensare a chi è stato segnato ancora più duramente, e cioè le popolazioni di alcune delle cittadine più danneggiate; l’altro significato importante è il tenere vivo il ricordo su quanto è successo affinché le istituzioni, ed in particolare il Governo, con celerità facciano pervenire le risorse necessarie per la ripresa sociale ed economica di un’area così importante".

Il Direttore Berni tiene a sottolineare come "la terra colpita sia una delle zone più produttive di tutta l’Italia e di conseguenza con grandi ritorni di gettito fiscale buona parte del quale destinato ad altre aree italiane imprenditorialmente meno dinamiche, con eccellenze che fanno primeggiare il Made in Italy nel mondo". Chiaro il riferimento all’agroalimentare e quindi al Grana Padano, al Parmigiano Reggiano, al Prosciutto di Parma, al Prosciutto di San Daniele, a vini pregiati, all’aceto balsamico e ad altre eccellenze ortofrutticole consumate nel mondo, ma anche alla moda di cui l’Italia è leader, al biomedicale e a un altissimo numero di altre attività imprenditoriali di cui l’intera zona terremotata della bassa Lombardia e dell’Emilia è ricchissima.

E per rendere ancora più forte l'evento in programma sabato 20 ottobre a Mirandola il Consorzio Grana Padano ha voluto fossero presenti i suoi due testimonial"la cui storia - spiega Berni - seppur molto diversa, è accomunata da una forte spinta di volontà, di ottimismo e di energia del concetto che 'rialzarsi, ricominciare è possibile'. Alex Zanardi e Carolina Kostner - conclude il Direttore del Consorzio Grana Padano - hanno con grande spirito di solidarietà ed entusiasmo accettato di portare la loro esperienza per infondere ulteriore forza e coraggio a popolazioni che comunque nella loro lunga storia hanno sempre dimostrato di essere intraprendenti, energiche, fantasiose e coraggiose, e che hanno ancora molto da dire e tantissima voglia di fare".