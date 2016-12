Perugia, Eurochocolate: il cioccolato è 2.0

Il cioccolato tende la mano alle nuove tecnologie con un'esortazione: "Applichiamoci”. E' questo infatti il tema portante della 19esima edizione di, in programmaL'intenzione è quella di incontrare tutti i golosi che utilizzano il web e le moderne tecnologie, per essere costantemente al passo con i tempi. "Applichiamoci" è, naturalmente, il gioco di parole che rimanda alle applicazioni scaricabili da tablet e smartphone, ma anche un invito a dedicarsi con passione a un progetto che ci porta verso il compimento dei propri obiettivi ed aspirazioni.

La grande kermesse del cioccolato ha compiuto lo scorso anno la maggiore età e, come tutti i teenager non rinuncia al WebLive in rete, coinvolgendo foodblogger, twitteri, fan di Facebook, utenti di diverse community e internauti in generale che continuano ad ingrandire i seguaci di Eurochocolate in Rete, un piccolo esercito di 27.000 fan sulla sola fanpage Faceciock.

Sono molte le novità che attendono i visitatori, in carne ed ossa e non solo virtuali, di Eurochocolate 2012 e che rendono il soggiorno a Perugia ancora più appetitoso. Del resto la città è una delle mete preferite degli Italiani per i loro viaggi nel mese di ottobre: è seconda solo a Roma, mentre precede Firenze, Barcellona e Parigi (dati dell’Indagine Quantitativa sui Comportamenti Turistici degli Italiani condotta lo scorso anno da UnionCamere Italia).

Tra i classici della kermesse che riconfermano la loro presenza anche in questa edizione c'è innanzi tutto la ChocoCard 2012, la carta servizi di Eurochocolate, acquistabile al costo di 5,00 Euro, per usufruire di vantaggiosi sconti sull’acquisto di prodotti, agevolazioni e golosi omaggi da ritirare tra gli stand della manifestazione o negli esercizi pubblici aderenti all’iniziativa. Tutti i possessori di ChocoCard hanno poi la possibilità di partecipare al ricco concorso 2012 con ben 50 premi, per un valore totale di oltre 40.000 Euro. Tra gli omaggi offerti, c'è anche la custodia per Smarthphone iChoc con una tavoletta di cioccolato da 40 gr, gadget ufficiale di Eurochocoalte 2012.