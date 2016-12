Mercatini: nel Bresciano Carrozze Volanti

foto Ufficio stampa

"Carrozze Volanti" è il mercatino solidale organizzato per domenica 14 ottobre Presso il Castello Quistini (Rovato, Brescia) dall'Associazione Missionaria Ministero Sabaoth con tanti oggetti unici per chi vuole creare un commercio parallelo: si ricicla ciò che giace in fondo all'armadio o in cantina, ma si trovano anche i prodotti di chi ha l'orto e vuole vendere le sue carote e ravanelli, o le opere di chi dipinge e scrive poesie, C'è anche chi cammina sulla fune, recita o suona uno strumento, chi propone le sue opere create con l'ago o a maglia, chi coltiva fiori, tinge tovaglie o crea monili. Ma c'è anche chi semplicemente desidera essere avvolto da petali di rose del giardino del castello Quistini.