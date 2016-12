La vendemmia in via MonteNapoleone

Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre il mondo della moda, il lusso e i vini più prestigiosi al mondo si danno appuntamento a Milano nel Quadrilatero della Moda per la terza edizione dell’esclusivo appuntamento "La Vendemmia". Ogni marchio è abbinato ad un vino accuratamente selezionato e ciascuna boutique offre degustazioni al calice della propria cantina di riferimento con il supporto dei più famosi sommelier italiani e internazionali. Per l'occasione si può fare shopping fino alle 22.00.

L'evento, ideato e organizzato dall’Associazione della Via MonteNapoleone con la collaborazione dell’Unione del Commercio di Milano e con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio, Turismo e Servizi di Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Milano e di EXPO 2015. si arricchisce quest'anno di importanti novità. Sono infatti tre le giornate speciali volute per affiancare allo shopping un momento di condivisione all’insegna dell’eccellenza e della convivialità. Quest’anno inoltre aderiscono all’iniziativa anche le Boutique di Via Sant’Andrea e Via Verri, che da luglio del 2012 si sono unite all’Associazione. Per l’occasione l’Associazione può inoltre contare sulla partnership con i prestigiosi Hotel 5 Stelle Lusso di Milano che offrono per l'occasione eventi collaterali e pacchetti ad hoc per promuovere l'evento ed il territorio verso i propri clienti italiani ed internazionali. Infine, i ristoranti aderenti all’iniziativa mettono a disposizione raffinati menù di degustazione a tema. All'evento partecipano anche le 100 delegazioni dei Paesi aderenti all’Expo 2015.



"La Vendemmia" prende il via giovedì 11 ottobre alle 19.30 nelle Vie MonteNapoleone, Sant’Andrea e Verri con l’apertura serale delle boutique per lo shopping abbinato alle degustazioni.



Le giornate di venerdì 12 e sabato 13 ottobre sono dedicati alla "Shopping Experience": le boutique offrono speciali benefits ai propri clienti con l’obiettivo di arricchire l’esperienza dello shopping. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 14 ai clienti delle boutique e degli hotel è inoltre offerta la possibilità di scoprire le suggestioni delle vigne del territorio partecipando a visite guidate e percorsi enogastronomici pensati ad hoc, in collaborazione con Quintessentially che affianca i partecipanti guidandoli secondo le loro esigenze.



“Il mondo del lusso e dei vini pregiati: un binomio che si fa ambasciatore delle eccellenze e del lifestyle italiano – ha dichiarato Guglielmo Miani, presidente dell’Associazione della Via MonteNapoleone - Con La Vendemmia l'Associazione punta a coinvolgere i propri visitatori in un'esperienza in grado di potenziare l'attrattività di tutta la Città e del nostro territorio."

“In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo - rileva Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - l’iniziativa dell’Associazione di via Montenapoleone contribuisce a rafforzare l’attrattività di Milano. Un modello da replicare anche nelle altre zone della città”.

Tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione sono a disposizione sul sito internet www.lavendemmia.org