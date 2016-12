La Morra, il gusto diventa identità

L'iniziativa è fortemente voluta dall'Associazione "La Morra Eventi e Turismo" sede dell'Ufficio turistico con il contributo del Comune di La Morra, per sostenere l'offerta turistica lamorrese. La qualità di questa offerta è testimoniata in prima persona dalla dignità e dall'unità degli operatori del settore, i quali si espongono in prima persona al punto da "metterci la faccia". La mostra vuole dunque ridare orgoglio e fiducia a chi si impegna quotidianamente per la valorizzazione del panorama turistico e imprenditoriale. L'opera d'arte diventa così uno strumento di efficace marketing territoriale, basato sulla creazione di un'identità tra i creatori dell'offerta turistica e i luoghi in cui essi operano.



Per presentare la mostra e per discutere del progetto alle ore 16.00 presso la Cantina Comunale di La Morra (via Carlo Alberto 2) è in programma la tavola rotonda "Obbiettivo & Obiettivi" dedicata anche ad evidenziare l'orgoglio di appartenenza ad una comunità agricola e imprenditoriale che affonda le radici in un territorio di grande pregio. Partecipano autorità, critici d'arte, fotografi, opinion leader e giornalisti tra cui: Alberto Cirio, Assessore regionale al Turismo; Luigi Barbero, Presidente Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero; Giovanni Bosco, Sindaco La Morra; Roberto Perrone, giornalista Corriere della Sera; Susanna Scafuri, photo editor Bell'Italia; Piero Negri Scaglione, redattore de La Stampa; Ivan Lantos, giornalista e scrittore; Raffaella Martinotti, channel manager TGcom 24 Viaggi; Alessandro Albert, fotografo. Ospiti d'eccezione sono il regista Federico Brugia, l'attore Sebastiano Filocamo e lo sceneggiatore Giovanni Robbiano protagonisti del film "Tutti i rumori del mare", proiettato alle ore 21.00 presso il Salone Polifunzionale di piazza Vittorio Emanuele (ingresso libero).

La Morra sorge sulla sommità di una collina ed è uno dei punti più panoramici della Bassa Langa del Barolo. Il primo nucleo abitativo si trovava nell’attuale frazione Annunziata, ma durante il Medioevo (XII sec.) il paese è stato trasferito sulla cima della collina, dove si è costituito il borgo, protetto da un’alta cinta muraria di epoca medievale. In paese si percorre via Umberto, l'antica via maestra su cui si affacciavano le botteghe: si arriva così in Piazza Castello, un belvedere con un grandioso panorama sulle Langhe e sulle Alpi. Tutto intorno è un susseguirsi di colline punteggiate da borgate, castelli e torri che fanno capolino tra i vigneti. La visita del paese è di grande suggestione, ma è anche interessante passeggiare tra i crinali dei cru del barolo e ammirare da vicino l’incanto della natura, ad esempio percorrendo il Sentiero del Barolo, che si snoda per circa tredici chilometri tra i filari e antichi borghi.