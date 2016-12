Preparare un pranzo goloso? Bastano 20 euro

Siete dei golosi impenitenti, ma quando andate al supermercato il banco delle ghiottonerie dovete limitarvi a guardarlo con l’acquolina in bocca? Nessun problema: i vostri sogni stanno per trasformarsi in gustose realtà.

Il 25 ottobre parte infatti un’iniziativa che al sempre nobile scopo della beneficenza aggiunge proprio quelle che vengono definite una maggiore consapevolezza della spesa e la valorizzazione dei mercati. A una decina di grandi chef milanesi è stato chiesto di comporre un menu di tre ricette per quattro persone, il cui costo non superi complessivamente i 20 euro. Per tre giorni le liste –con relativi ingredienti- verranno esposte in sette mercati cittadini, a disposizione di chi fa la spesa.

Chi fosse ingolosito, non deve far altro che fare l’acquisto, dare i 20 euro al negoziante aggiundone cinque per un contributo solidale di beneficenza. In cambio riceverà le ricette, il necessario per prepararle e anche un tocco ecosostenibile: una borsa della spesa di cotone, in modo da risparmiare sui sacchetti di plastica, che meno ce n’è meglio è. La cifra raccolta verrà spesa in prodotti freschi, destinati ad associazioni e centri famiglia che si occupano di minori. E voi potrete riempirvi la panza con i piatti di Claudio Sadler o Cesare Battisti –per citare solo i cuochi più celebrati della brigata- con anche la certezza di aver fatto del bene. Un’iniziativa per ora solo milanese, ma destinata ad allargarsi alle altre città d’Italia.