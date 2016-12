Sapori d'Italia: protagonista l'olio

Il via è per sabato 13 ottobre con una staffetta tra Otranto e Uggiano La Chiesa, nel Salento, mentre l'arrivo è fissato per il 22 dicembre a Tenno, in provincia di Trento: una vera e propria maratone di migliaia di chilometri che la carovana dell'oro verde percorrera' in undici settimane per toccare tutte e 18 le regioni olivetate ospitanti una tappa del 'Girolio d'Italia 2012.' Dalla Puglia, il testimone - sia quello ideale sia quello reale disegnato da Ro Marcenaro appositamente per la manifestazione con i colori del Mediterraneo che gli assessori regionali all'Agricoltura firmeranno a ogni tappa - passerà a Selci Sabina nel Lazio, poi a Falerone nelle Marche, a Montecchio in Umbria, a Muggia in Friuli Venezia Giulia, a Marone in Lombardia, a Sestri Levante in Liguria, a Brisighella e Imola in Emilia Romagna, a Oliena in Sardegna, a Cerreto Sannita in Campania, ad Arqua' Petrarca in Veneto, a Seggiano in Toscana, a Ficarra e Sant'Angelo di Brolo in Sicilia, a Matera in Basilicata, a Vallefiorita in Calabria, a Larino in Molise e a Pescara in Abruzzo, prima di arrivare alla tappa finale trentina di Tenno.

Il programma è differente per ogni tappa, mantenendo però costante la formula generale che prevede una cerimonia istituzionale, con l'alzabandiera del Tricolore e del vessillo delle Città dell'Olio, il canto dell'inno nazionale seguito dalla firma della pergamena da parte dell'assessore all'Agricoltura della regione che ospita la tappa. Le diverse realtà danno poi vita a un proprio calendario di iniziative: convegni tecnico-scientifici e divulgativi dedicati al paesaggio olivicolo e alla tutela del territorio, degustazioni di olio nuovo in abbinamento ai pani della tradizione e ad altri prodotti dell'eccellenza enogastronomica locale, mostre dedicate alle civiltà dell'olivo, visite ai frantoi, eventi musicali, antichi mercatini, spettacoli di piazza, manifestazioni folcloristiche, corsi di cucina con olio extravergine, coinvolgimento delle scolaresche in percorsi di conoscenza del mondo dell'olio extravergine e premiazioni dei migliori uliveti.

Il passaggio della carovana di Girolio porta anche con sé in ogni tappa un messaggio per le nuove generazioni perché imparino a conoscere e rispettare il patrimonio culturale e paesaggistico dell'olivicoltura, simboleggiata nella consegna di una pianta di cultivar tipica della regione che ha ospitato la tappa precedente, da donare a una scuola.

L'edizione 2012 è all'insegna della tecnologia e dei new media: l'Associazione nazionale Città dell'Olio lancia un'applicazione per smart-phones che permette di scoprire le eccellenze del territorio italiano attraverso olivi secolari, itinerari legati alla rappresentazione dell'olivo e dell'olio nell'arte e nella cultura, ristoranti dell'olio e produttori di eccellenza.