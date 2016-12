Milano, scopri la città e vinci la spesa!

In occasione della seconda, la giornata ecologica senza le auto in tutta la città. L'appuntamento per chi vuole partecipare all'evento è in via. Patrocinato del Comune di Milano, la gara è organizzata da Simply® Italia con la collaborazione di ATM e Radio Number One e rappresenta una grande occasione per mettere d’accordo la voglia di muoversi, giocare, il rispetto per l’ambiente, l’utilizzo dei mezzi pubblici e la

La caccia al tesoro è pensata per coinvolgere le famiglie, i giovani, gli adulti e i bambini, che organizzati in squadre, devono prepararsi a fare appello alla loro audacia, determinazione e soprattutto voglia di divertirsi. Il premio finale è un anno di spesa gratis! Ma non solo. Le squadre che si classificheranno al secondo e al terzo posto vinceranno rispettivamente 4 e 2 mesi di spesa gratis. E per finire, tra tutte le squadre presenti all’arrivo, anche quelle che non hanno concluso le prove, saranno estratte 320 shopping card per la spesa giornaliera.

Durante l’evento, via Luca Beltrami è teatro di una grande festa che si protrae fino alle ore 18.00 con tanta musica in compagnia degli amici di Radio Number One,

La manifestazione ha anche una valenza sociale per il territorio. Per ogni squadra iscritta alla caccia al tesoro, infatti, Simply® Italia devolverà 10 euro a sostegno dell’Istituto dei Ciechi di Milano, un’istituzione storica del tessuto milanese, che fin dal 1840 si propone come centro risorse in grado di rispondere alle esigenze educative, professionali e dell’autonomia personale di non vedenti, ipovedenti e soggetti disabili visivi con handicap aggiuntivi.

Grazie alla dislocazione delle prove sul territorio milanese, i partecipanti avranno modo di scoprire zone della città poco conosciute o meno frequentate, ma che hanno tanto da offrire.

Per partecipare alla caccia al tesoro occorre formare una squadra da tre a cinque componenti, di cui almeno uno maggiorenne. Per iscriversi è sufficiente registrarsi entro il 12 ottobre sul sito www.simplymarket.it , dove è disponibile anche il regolamento. Per completare l’iscrizione e ritirare il pacco gara, la squadra deve presentarsi in via Luca Beltrami (fermata MM Cairoli) sabato 13 dalle 10,00 alle 18,00 o domenica 14 entro le 9,00. Tutte le squadre partono da via Luca Beltrami domenica 14 alle 10,00 e sono chiamate a risolvere in cinque ore sei indovinelli su diverse tematiche e su tutto il territorio milanese. Per risolvere le prove i partecipanti saranno liberi di muoversi a proprio piacimento ma in maniera "green", ovvero a piedi, bicicletta, roller, mezzi pubblici; potranno usare qualsiasi strumento (computer, navigatori, internet, telefono). Al rientro in via Luca Beltrami tra tutte le squadre che avranno risolto le sei prove entro le ore 15,00 parteciperanno all’estrazione dei primi tre premi:

- 1° estratto: 60 Shopping Card Simply® per un valore complessivo di 6.000,00 euro

- 2° estratto: 20 Shopping Card Simply® per un valore complessivo di 2.000,00 euro

- 3° estratto: 10 Shopping Card Simply® per un valore complessivo di 1.000,00 euro

Inoltre, tra tutte le squadre presenti in Largo Beltrami alle 15,00, anche quelle che non hanno completato le prove, saranno estratte 320 shopping card Simply® da 50 euro come premi di consolazione.

Spiega Carlo Delmenico, Direttore Responsabilità Sociale di Simply®Italia: "L’idea della caccia al tesoro è nata per coinvolgere la grande famiglia Simply® e la comunità meneghina in una giornata di grande festa, con l’intento non solo di ringraziare il territorio per la fiducia che ci dimostra ogni giorno, ma anche per renderci portavoce di messaggi etici importanti quali il rispetto per la nostra città e l’impegno sociale verso le associazioni che si attivano quotidianamente nell’aiutare la comunità locale”