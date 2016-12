Trevigiano: il Prosecco in bicicletta

Una manifestazione sportiva, ma non solo. Laè nata nel 2004 per promuovere attraverso lo sport, e il ciclismo in particolare,nel Trevigiano. Nel 2011, con circa duemila iscritti, è stata l’evento ciclistico più partecipato dell’autunno. La nona edizione si svolgerà il 7 ottobre 2012, con partenza e arrivo da Piazza Marconi, a Valdobbiadene. Siamo nel cuore del Veneto, vicino a Venezia (80 km) e Treviso (40 km).

Organizzata con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Valdobbiadene, la Prosecco Cycling ha ottenuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e il Patrocinio del Ministero del Turismo. La manifestazione interpreta nel migliore dei modi la vocazione turistica della Marca Trevigiana, da molti considerata come il territorio più ciclistico d’Italia. Gli atleti, alla vigilia della manifestazione, sono accolti nello splendido scenario della Tenuta Villa Sandi, a Zecchei, dove, attraverso degustazioni di prodotti tipici e visite guidate alle cantine, verranno condotti alla scoperta di uno dei prodotti più tipici del ricco giacimento enogastronomico trevigiano: il Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore. La gara è accompagnata da spettacoli in piazza per grandi e bambini, fuochi artificiali e grandi ospiti.



Divertimento a tutto tondo per un evento che ha scelto lo sport come strumento per la promozione del territorio e del Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore. Eloquente lo slogan: “Enjoy your life in the Venice Garden”. Il “Giardino di Venezia”, ovviamente, è il territorio trevigiano. Dove si viene per pedalare, ma anche per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento e del “buon vivere”.

La Prosecco Cycling si snoda, attraverso due percorsi (70 e 120 km), nel cuore delle colline del Prosecco, sulle strade che l’11 maggio 2009 sono state sede della terza tappa del Giro d’Italia del Centenario. Tra i passaggi di maggior richiamo, l’ascesa del Muro di Ca’ del Poggio, a San Pietro di Feletto, che è stato uno dei momenti salienti anche dell’edizione 2010 del Campionato Italiano Professionisti. Alla Prosecco Cycling va il merito di aver valorizzato per prima la salita di via dei Pascoli (1,3 km con dislivello medio del 15%), dove i partecipanti all’evento, nel 2012, troveranno un ristoro del tutto speciale: Fasolari e Prosecco, a simboleggiare il legame tra le colline trevigiane e il mare che appare all’orizzonte nella giornate più limpide. Partenza e arrivo, per entrambi i percorsi, avverranno a Valdobbiadene. E due apprezzati artisti trevigiani, Valentino Moro, maestro del ferro battuto, e Marco Varisco, artista del cristallo, hanno lavorato in simbiosi per realizzare l’opera con cui saranno premiati i primi arrivati dei due percorsi.

