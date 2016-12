Genova, le barche più belle del mondo

Prende il via l'edizione numero 52 del Salone Nautico Internazionale , ospitato come di consueto presso la Fiera di Genova da sabato 6 a domenica 14 ottobre. Un evento dai grandi numeri, che sfida la crisi economica, con 900 espositori presenti, quattro diversi padiglioni, aree all'aperto e due marine su una superficie di oltre 200mila mq di spazi occupati.

La vela è protagonista con tanto spazio per la Federazione Italiana Vela, i navigatori oceanici e la piscina per i più piccoli. Torna dopo 30 anni di assenza la subacquea e nasce il primo Forum del Diportista. C'è anche un palco per le sfilate dei marchi specializzati in abbigliamento nautico. Tra i numerosi convegni e le iniziative collaterali, spicca il talk show inaugurale, ''La Nautica e il Governo'', che dà il via alla manifestazione con l'intervento del vice ministro delle Infrastrutture e trasporti Mario Ciaccia. Nei giorni successivi saranno ospiti della kermesse, tra gli altri, i ministri Corrado Passera e Piero Gnudi, l'ex ministro Giulio Tremonti, l'architetto Gae Aulenti, nell'ambito del Nautical Design Award.

Un salone che si fa sempre più internazionale, tenuto conto che l'85% del fatturato complessivo del settore deriva dal mercato estero, con missioni di incoming da Russia, Turchia, Brasile, Middle e Far East per incontri fra operatori della filiera nautica. Il layout della manifestazione propone quest'anno una suddivisione merceologica che rende più semplice il percorso di visita ed esalta la spettacolarità della parte floating. Il visitatore può orientarsi facilmente all'interno delle diverse aree espositive grazie ad alcuni percorsi colorati, subito riconoscibili, per dirigersi verso le aree per lui più interessanti: grigio per gli accessori, rosso per le barche a vela, azzurro per le barche a motore, blu per i superyacht.