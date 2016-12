I Camuni e la Valle dei Segni

Il Distretto Culturale dia organizzaallain provincia di Brescia, una giornata di lavori per presentare, attraverso l’esperienza del Distretto Culturale, i nuovi progetti legati alla comunicazione e al territorio, e il nuovo brand”. Le iniziative proposte vogliono promuovere questo nuovo marchio territoriale, nelle sue diverse vocazioni legate al mondo dell'arte, della cultura e l’immenso patrimonio artistico dei siti UNESCO, sfruttando tutte le potenzialità dei mezzi di comunicazione multimediale.

La giornata, che coinvolge anche giornalisti, blogger, grafici, videomaker, studenti universitari e di master sulla comunicazione, oltre al pubblico di interessati, si apre alle ore 10 con un incontro sulla comunicazione del Distretto Culturale al quale intervengono Sergio Cotti Piccinelli, Direttore del Distretto Culturale di Valle Camonica; Simona Ferrarini, Presidente del Distretto Culturale di Valle Camonica, Eletta Flocchini, Responsabile della Comunicazione del Distretto Culturale di Valle Camonica. Nel corso dell'incontro viene presentato Tam Tam, il prodotto editoriale realizzato per seguire e documentare, con stile fresco e dinamico, i vari progetti realizzati in seno al Distretto Culturale. Infine i giovani protagonisti del Laboratorio di Comunicazione raccontano in prima persona la loro esperienza e il loro percorso formativo mediante l’ausilio e la descrizione degli strumenti multimediali utilizzati: social media, sito internet, video e fotografia.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30. tutti i partecipanti hanno l’opportunità di seguire alcuni laboratori tematici sui linguaggi della comunicazione multimediale. Tra questi il LAB brand, con Alberto Piantoni e Luigi Scarola di Nomisma. Alberto Piantoni, esperto del "Made in Italy; il LAB video, nel quale è presente la factory “Abstract:Goove”, studio creativo milanese di grande successo; LAB social media con il giornalista e blogger Maurizio Guagnetti, autore di “Radio Bici”.

La sera, alle ore 21, al Palazzo della Cultura di Breno la giornata si conclude con l'incontro "Il grande giornalismo racconta il territorio": protagonisti il giornalista Ettore Mo e il reporter Luigi Baldelli. In apertura di serata, la presentazione del libro "Impronte Digitali" del Laboratorio di Comunicazione del Distretto Culturale di Valle Camonica

Tutte le informazioni sono sul sito Internet del Distretto Culturale di Valle Camonica www.vallecamonicacultura.it