Una passione per la grappa

Quando si parla di grappa, ciascuno può scegliere la sua. C'è chi la vuole bianca e giovane, chi la preferisce di colore ambrato e più invecchiata, e ancora chi la ama aromatizzata o insieme alla frutta. Domenica 7 ottobre tutti questi diversi piaceri trovano casa in 34 distillerie di tutta Italia, per la nona edizione di Grapperie Aperte - l'evento organizzato dall'Istituto Nazionale Grappa – una giornata interamente dedicata al distillato di bandiera.

Le regioni italiane interessate sono otto, con programmi diversi da una distilleria all'altra, ma tutte legate dal comune intento di far conoscere al pubblico di appassionati e curiosi l’arte della distillazione e la magia che avvolge il mondo della grappa. Sono in programma degustazioni e visite guidate agli impianti, assaggi in cui il liquore si accompagna ad altre bontà, in abbinamenti classici, ad esempio con il cioccolato e con i sigari, oppure insoliti, con formaggio o prosciutto tipici del territorio. La giornata è anche l'occasione per presentare nuove linee di grappa, eventi culturali e giochi, per una giornata all'insegna dello “Spirito Italiano”.



“Una occasione da non perdere per chi ama la grappa - spiega il neopresidente dell'Istituto Nazionale Grappa Elvio Bonollo - Gli ospiti infatti scopriranno, visitando più distillerie, che non esistono due grappe uguali, che ciascun distillatore ha i propri segreti e crea la propria opera d’arte con grande orgoglio, pronto a raccontare un mondo inedito ed appassionante in cui si respira il profumo della tradizione e del territorio”.

Tra le otto regioni in cui si trovano le distillerie aderenti a Grapperie Aperte 2012, a guidare la classifica di quelle maggiormente rappresentate è il Piemonte con ben dieci grapperie aperte, seguito da Veneto e Alto Adige con cinque grapperie ciascuna, la Lombardia e il Trentino con quattro, la Toscana con tre, la Valle d'Aosta con due e il Friuli Venezia Giulia con una.



L'elenco delle grapperie aperte con i programmi e la mappa che ne mostra la distribuzione sul territorio, sono disponibili al sito www.grapperieaperte.it