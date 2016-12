In Emilia il "Wine Food Festival"

Dalla mortadella all'anguilla, dal tartufo alla sfoglia, dal pesce al vino: il mese di ottobre in Emilia Romagna è dedicato alla buona tavola e alle eccellenze enogastronomiche. Il "Wine Food Festival" è la golosa occasione per scoprire tanti piaceri del palato in luoghi diversi di tutta la regione, uniti dal comune denominatore del gusto. Da Piacenza alla Riviera, il festival, prende il via in questi giorni e continua fino a dicembre, riservando una particolare attenzione alle ricette create con i 35 prodotti certificati Dop e Igp. In calendario 28 eventi e 62 pacchetti soggiorno, pensati per coniugare sapori e scoperta del territorio. Le città più belle e i piccoli borghi imbandiscono le loro tavole e propongono feste a tema, sagre, mostre mercato, degustazioni.

In primo piano, oltre alle "star" della cucina emiliana-romagnola come il Parmigiano Reggiano, l'Aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia, il Prosciutto di Parma, la Piadina romagnola e il Lambrusco, ultimo in ordine di tempo ad aver ricevuto una certificazione di qualità, ci sono anche alcune "chicche di stagione" tutte da scoprire, come il Porcino della Valtaro, protagonista di eventi nei Comuni parmensi di Albareto Bedonia, Berceto, Borgotaro, Compiano e Tornolo.

Dall'1 al 7 ottobre, a Bologna c'è la manifestazione 'Patata in Bo'. L'iniziativa, che nasce con lo scopo di valorizzare la patata in quanto alimento povero, ma essenziale e dalla grande versatilità di utilizzo, mira a far conoscere meglio la patata tipica di Bologna. La patata è anche protagonista dei menù dei migliori ristoranti di città e provincia. Sempre nel capoluogo, dal 4 al 7 ottobre, sono in programma 4 itinerari del gusto. Nello specifico, per la sezione 'Arti, mestieri e sapori' sono previsti due percorsi alla scoperta delle botteghe tradizionali del centro storico e due "Percorsi del gusto in provincia" con escursioni in pullman alla scoperta dell'enogastronomia fuori porta.

Sabato 6 ottobre si celebra il piacere nel bicchiere con l'iniziativa "Sui colli del vino", un'escursione tra vigneti, frutteti e calanchi, alla scoperta dei vini tipici e delle cantine dei borghi più belli del bolognese, tra cui Monteveglio con il suo Castello di Serravalle. Si conclude il tour tornando in centro città con una degustazione in programma in Corte Isolani, a due passi da Santo Stefano. Il programma di "Sfoglia Bologna" si conclude domenica 7 ottobre con un viaggio nel mondo dei salumi e dei formaggi, compreso il Parmigiano Reggiano.



E' targato "Wine Food Festival" anche il festival internazionale della Mortadella, intitolato "Mortadella, Please". Questa grande regina della tavola bolognese, fresca di certificazione, ha come capitale mondiale di produzione Zola Predosa, ragion per cui il centro storico di questo comune si trasforma, dal 5 al 7 ottobre, in una "Cittadella del gusto" in cui assaggiare, in sei diverse ricette, la Mortadella abbinata al Pignoletto dei colli bolognesi.