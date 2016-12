Transumanza: tradizione, storia e allegria

. Nell'incantevole borgo di Riva di Tures, nella, la transumanza rinnova il proprio rituale con una grande festa in cui protagonisti sono i garzoni e le mucche da pascolo agghindate con preziosi copricapo, accompagnati da carri allestiti a festa, musica e balli. L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 ottobre 2012. Il sabato alle 20.30 iniziano i festeggiamenti con la musica dal vivo dei Zillertal Pul, mentre la mattina successiva, dopo il concerto delle ore 10 con la banda musicale civica di Campo Tures, prende il via alle 13 il grande corteo, folkloristico con una sfilata che ha tutto il sapore della terra in cui si svolge. I contadini che d’estate accompagnano le proprie mandrie sugli alpeggi d’alta montagna (compresi fra i 1800 e i 2500 metri d’altitudine), e che hanno fatto rientro a fondovalle il sabato con i loro capi di razze diverse dopo una lunga permanenza in malga e si preparati alla grande parata, danno finalmente vita a quella che in dialetto si chiama “Kiakemma”, la variopinta parata di pastori e bestie lungo le strade del paese.