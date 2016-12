A Foligno i Primi d'Italia

, in provincia di Perugia,si riconferma capitale dei primi piatti, con la XIV edizione de, il Festival Nazionale dei Primi Piatti organizzato da Epta Confcommercio. Il centro della città si trasforma, neiin un paradiso per gli appassionati di buoni sapori, in una kermesse tutta dedicata

Tornano anche gli incontri dedicati agli "Itinerari del Gusto","Pasta d'autore" e "A tavola con le stelle" in piazza della Repubblica: i momenti formativi guidati da personaggi del mondo della cucina, dello spettacolo e chef stellati (Anna Moroni, Beppe Sardi, Marco Gubbiotti, Riccardo Agostini, Peter Brunel Tomaz Kavcic) impegnati nella preparazione di piatti e ricette della tradizione italiana. Come di consueto, la corte di Palazzo Trinci è dedicata al grande mercato della pasta e alle gallerie dei formati speciali e regionali, ma non mancano neppure concerti e spettacoli gratuiti inseriti nel programma della manifestazione.

Per i bambini è confermato l'appuntamento con I Primi d'Italia Junior, con tante attività ludiche e di animazione legate al mondo del primo piatto. Tra gli appuntamenti culturali che si susseguiranno nei quattro giorni dell'evento, spiccano i momenti legati alla lettura con Libri da Gustare®, alla moda con le sfilate di abiti di pasta, le sculture e i gioielli di pasta, al cinema e al bon ton con l'esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca.

Anche quest'anno I Primi d'Italia riservano uno spazio di attenzione al cibo gluten free con pasti dedicati. Ritorna anche il consueto appuntamento con l'assaggio della Zuppa dell'Unità d'Italia preparata con le eccellenze alimentari di ogni regione. E' invece una novità 2012 l'area espositiva "food & kitchen" dedicata agli oggetti di cucina e cottura tra design e tradizione.

Le location della manifestazione sono numerose e disseminate in tutto il centro storico folignate, con assaggi no stop dedicati al piatto simbolo delle nostre tavole interpretato da cuochi locali e nazionali, e servito in abbinamento a prodotti tipici e specialità delle diverse regioni di provenienza. Ritornano, anche nell'edizione del 2012 le scuole di cucina tenute da grandi chef italiani tra cui Mauro Uliassi e Gennaro Esposito, con veri e propri master dedicati ai piatti di terra e di mare.