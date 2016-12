A tavola con gli strigliozzi

Il Borgo, uno tra i più belli d’Italia, offre angoli caratteristici e pittoreschi, con splendidi panorami sul lago del Turano. In paese ci sono da visitare la torre esagonale medievale dell’XI secolo, adiacente Palazzo Scuderini., i vicoli e le piazzette gelosamente curate, tra mura e torrette trasformate in case, archi, scalinate, paesaggi che fanno capolino fra una casa e l’altra, grotte-cantine scavate nella roccia grazie all’energia del picconatore, mestiere oramai in disuso ma, un tempo, figura sociale di fondamentale importanza nella vita quotidiana di Castel di Tora.

Gli strigliozzi sono un tipo di pasta di farina di grano duro fatta a mano dalle mani esperte delle donne del paese. In occasione della sagra ne vengono preparati 200 chili, ma è possibile gustare anche il tradizionale pane cotto a legna, i dolci tipici realizzati secondo antiche ricette locali e passeggiare per le viuzze tortuose e pittoresche del borgo, alla scoperta dei prodotti dell'artigianato e della gastronomia locale. A fare da “spalla” agli strigliozzi c'è anche la 9° edizione del Raduno dei suonatori d’organetto, con le esibizioni dei virtuosi di questo tradizionale strumento venuti da tutta la regione.

foto Dal Web

Nei dintorni sono da visitare il Convento di Santa Anatolia dove soggiornarono monaci-eremiti. Si può proseguire verso il borgo medievale di Antuni eretto intorno all’anno mille contemporaneamente al Castello di Tora. Ridotto in rovina da vari bombardamenti, è ora riconosciuto e protetto come sito archeologico - naturalistico. Per chi, invece, preferisce immergersi nella natura ci sono, a poca distanza, le riserve naturali dei monti Navegna e Cervia e la stupefacente cascata delle Vallocchie. L’ospitalità è assicurata dalle strutture presenti e per i camperisti è a loro disposizione la Zona Sosta Camper attrezzata. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Castel di Tora, con la collaborazione del Comune di Castel di Tora.



Programma:

Domenica 30 settembre 2012, Castel di Tora (RI)

Accreditamento suonatori d’organetto “Iscrizioni gratuite” dalle ore 11.00;

Ore 12.30 inizio distribuzione degli “Strigliozzi” e altre specialità, fino ad esaurimento scorte;

Ore 15.00 esibizione dei suonatori d’organetto.

Ci sarà inoltre la possibilità per i bambini di visitare il paese a dorso di asinelli a cura dell’associazione “Raglio Ranch”.

Come raggiungere Castel di Tora:

Per arrivare a Castel di Tora da Roma A 24 uscita Carsoli direzione Lago del Turano;

Dalla Salaria per Rieti, loc. “Ornaro” direzione Lago del Turano - Castel di Tora;

Da Rieti Fonte Cottorella – SP Valle Turano direzione Lago del Turano.