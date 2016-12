A Milano una festa di sapori

foto Ufficio stampa

Milano ospita fino a domenica 30 settembre Food Experience Mondadori, il primo festival enogastronomico promosso dalla casa editrice, in programma in piazza Liberty, nel capoluogo lombardo. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Milano e realizzata in collaborazione con il magazine Sale&Pepe, propone un fine settimana di intrattenimento e informazione, con eventi completamente gratuiti, per chi vive la cucina come passione da condividere, tra corsi di cucina, degustazioni e sfide ai fornelli.