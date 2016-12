Sul Garda l'Endurance a cavallo

Il(in provincia di Verona), ospita, il campionato Italiano di endurance a cavallo, una competizione considerata pre-raid del campionato del mondo di endurance giovani cavalli che si terrà sempre a Valeggio nel settembre 2013. La manifestazione, uno degli appuntamenti più "in" dedicatiè un importante momento di aggregazione sportiva, culturale ed economica.

Garda Endurance Cup 2012 è un prestigioso meeting internazionale che per la prima volta quest'anno ospita i Campionati Italiani Assoluti senior e junior di Endurance, oltre alle gare Open.

L'evento sportivo vero e proprio, patrocinato dalla FEI (Federazione Equestre Internazionale), dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e articolato su tre percorsi da 160, 120 e 90 chilometri, apre i cancelli all'alba di sabato 29 settembre. Si tratta di una gara fondamentale per molti riders, in arrivo da ogni parte dello Stivale e che proprio dal Campionato italiano cercano la porta di accesso a eventi maggiori come l'Europeo o il Mondiale. Spazio anche alle gare Open, con partecipanti provenienti da tutto il mondo, pronti a darsi battaglia fra gli scenari di grande suggestione naturalistica del basso Lago.

Alla kermesse si affianca anche quest'anno un'esposizione di opere d'arte appositamente selezionate dalla prestigiosa galleria Beyond Factory. In mostra una selezione di opere di artisti internazionali, tra cui Nicola Bettale, Marco Circhirillo, Federico Ferrarini, Marcello Gobbi, Oriana Papini e Giorgio Tentolini. La direzione artistica è affidata all'architetto Nico Sandri.Le opere tendono a creare un rapporto di armonia con il tema dell'evento, ovvero il cavallo arabo, rappresentando i valori di questo meraviglioso animale,



La manifestazione è anche una importante occasione di incontro B2B tra Italia - Emirati Arabi e Italia – Cina, con l'obiettivo di mettere in contatto le aziende italiane interessate ad esportare il proprio prodotto e creare nuove partnership commerciali.

Il programma completo della manifestazione è disponobile sul sito internet www.gardaendurance.it.