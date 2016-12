Guastalla: la spesa si fa con l'asino Tacsi

Tacsi, significa Trasporto Asinino Con Spesa Intelligente, ed è rivolto alle persone che necessitano di un aiuto per portare a casa la spesa. Una modalità, che guardando al passato, vuole diventare un nuovo modo di vivere la vita con semplicità e con un ritmi lenti, senza frenesia. A far divertire grandi e piccini una serie di simpatiche quanto originali iniziative: da “Ciak si raglia” concorso fotografico dedicato ai piccoli visitatori alla “Patente asinina” si arriva perfino all’elezione dell’asino più bello.

Imperdibile, tra le competizioni organizzate, “Ocabella” che vede impegnate le oche in una sfilata per ottenere la fascia di miss: l’oca bianca di Cotignola e Bagnacavallo, tipica razza romana o romagnola sfiderà le colleghe di Lomellina, grigia di Padova, pezzata veneta, piacentina e friulana davanti a una giuria di esperti che premierà la più bella per piumaggio e struttura fisica. Chi preferisce il canto viene accontentato:domenica 30 settembre 2012 la piazza principale di Guastalla ospita la settima gara nazionale canora riservata ai galli italiani. Una sfida a colpi di chicchiricchì tra razze autoctone come polverara, ancona, livorno, padovana, siciliana, piemontese, modenese, robusta maculata. I giudici valuteranno durata, potenza e “virilità” del canto dei partecipanti, che avranno dieci minuti per esibirsi e dar prova del loro talento. Saranno premiati i tre galli che avranno esibito il canto più persistente.

Qualche staccionata in legno, un po’ di paglia e il cortile di Palazzo Ducale a Guastalla si trasforma nell’aia di una fattoria. Per chi volesse portarsi a casa una gallina e avere ogni mattina uova fresche c’è l’iniziativa “affitta una gallina ovaiola”: costo 63 euro al mese e poi 180 euro per il riscatto. Sabato 29 e domenica 30 settembre 2012 si terranno anche delle dimostrazioni di bio-manutenzione, per avere un prato tosato a regola d’arte si potranno affittare asini e capre che, brucando l’erba, daranno sfoggio della loro arte realizzando un “taglio” del prato del tutto naturale, all’insegna di un vero risparmio energetico. Un weekend da non perdere per nessun motivo!!!