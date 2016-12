foto Ufficio stampa

Con il debutto della settimana della moda, prende il via "Milano Fashion Design", iniziativa dedicata alla moda e allo stile promossa dal Gruppo Mondadori e dal Comune di Milano, con un ricco calendario di eventi culturali e di spettacolo. Fino a sabato 22 settembre, dalle 15 alle 19.30, il settimanale Grazia fa sfilare importanti griffe sulla passerella della Fashion House di Piazza Liberty. Tra le performance in calendario venerdì spiccano Yes-Zee con Francesco Facchinetti, Baroni, Carla Ferroni e Kontatto, mentre nei prossimi giorni si continua con Eklé, Nomination, Koiné, Primadonna, Abbiddikkia, Moon Boot, Rinascimento, Giorgia & Jones, Nell & Me e Cannella.