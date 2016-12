Ville Aperte: cultura, arte e divertimento

In Brianza,, le più belle ville del territorio aprono le loro porte grazie all'evento. La manifestazione ha come protagonisteche, in un calendario fittissimo disono pronte a svelare i loro gioielli nascosti. Un viaggio affascinante attraverso la storia, le tradizioni e le radici più autentiche del territorio brianzolo.

10 ville da non perdere

Villa Reale di Monza, viale Brianza 1, Monza. L'edificio, progettato e realizzato tra il 1777 e il 1780 dall’architetto Giuseppe Piermarini, fu voluto dall'imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza di campagna per il figlio Ferdinando, suo rappresentante in Lombardia

La visita alla Villa si svolge nel corpo centrale, in alcune delle sale situate al primo e al secondo piano nobile e nel Belvedere. La visita inoltre prevede: Villa Mirabello, viale Mirabello 1, costruita, a partire dal 1656, per volontà della famiglia Durini sulle rovine di un antico castello dei de Leyva (nobile famiglia d’origine spagnola da cui nacque Virginia Maria de Leyva, meglio conosciuta come la Monaca di Monza); la Saletta Reale della stazione di Monza, via Arosio 14, un ambiente unico di circa 80 metri quadrati contornati da stucchi, finti marmi e ornati che trovano il loro apice nell’affresco di Mosè Bianchi “il Genio dei Savoia” (1883) e la Cappella Espiatoria, via Matteo da Campione 7/a, elegante monumento-memoriale eretto nel punto in cui venne assassinato re Umberto I.

Villa Borromeo Visconti Litta e Ninfeo, largo Vittorio Veneto 12, Lainate. L'antica dimora, nei secoli luogo di villeggiatura preferito da molte nobili famiglie, fu ideata dal Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, verso il 1585, diede una funzione ludica al suo possedimento agricolo trasformandolo in un luogo di delizie. Tra le strutture della dimora spiccano: i balconcini dei musici nella Sala delle Feste, i giardini all’italiana, le settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno e il parco con 820 alberi di 56 specie diverse. Ma la vera chicca è il Ninfeo, considerato, nel suo genere, come l’esempio più importante e significativo dell’Italia settentrionale.

Villa Cusani Traversi Tittoni, via Giovanni Maria Lampugnani 62, Desio. La villa, costituita da un corpo principale e da due basse ale laterali, presenta due bellissimi cortili minori e un cortile maggiore chiuso a nord da un’elaborata cancellata in ghisa tra colonne coronate da statue, oltre la quale si apre una piazza pubblica ad esedra. Gli interni, tutti caratterizzati da splendidi pavimenti a mosaico, riflettono il gusto eclettico tipicamente ottocentesco.

Villa Vittadini e Villa Agnesi Albertoni, Montevecchia. Le due raffinate ville, entrambe della prima metà del Settecento, sono immerse in uno scenario veramente spettacolare. Sia Villa Vittadini che Villa Agnesi Albertoni, famosa per aver ospitato la matematica Maria Gaetana Agnesi, sono infatti poste su una dolce collina boscosa. La visita si conclude con il Santuario barocco dedicato alla Beata Vergine Maria del Carmelo, simbolo di Montevecchia.

Villa Taverna, via Conte Paolo Taverna 2, frazione Canonica Lambro-Triuggio. Posta vicino alle rive del Lambro, è caratterizzata da un fronte principale a due piani e due ali più basse e da un ingresso con cancellata inquadrata da pilastri sovrastati da due statue. Il vasto portale di ingresso sbocca nel salone centrale, dove si trova una notevole serie di camini del cinquecento e che trova uno splendido prolungamento nel giardino all’italiana.

Villa Belgioioso Scaccabarozzi, piazza Scaccabarozzi, Usmate Velate. Edificata a fine Settecento dal conte Rinaldo di Barbiano, è stata luogo di villeggiatura della più illustre e ammirata nobiltà milanese dell’Ottocento. Le sale del piano terra ospitano tutto l’anno mostre e conferenze. La villa è immersa in uno stupefacente parco secolare.