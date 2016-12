Un weekend tra speck e strudel

Dal 28 al 30 settembre in Alto Adige c’è da farsi venire l’acquolina in bocca! A Santa Maddalena, di fronte ad un panorama di rara bellezza, la Val di Funes ospita la 10 edizione della Festa dello Speck. Un fitto programma di intrattenimento e degustazioni per allietare tutti coloro che vogliono festeggiare l’indiscusso protagonista: lo Speck Alto Adige IGP.

Oltre alle molte prelibatezze, ai piatti tradizionali e all’immancabile sorpresa “Specküberraschung” a base di Speck, si possono acquistare i prodotti artigianali della zona al mercato contadino. Non manca, ad animare grandi e piccini, la musica tradizionale tirolese.

A Bressanone, a poca distanza, sempre dal 28 al 30 settembre si può festeggiare il decimo anniversario del Mercato del Pane e dello Strudel. In Piazza Duomo si assaporano i diversi prodotti tipici con il marchio di qualità dei panificatori e pasticceri altoatesini. Vinschger Paarl, Pusterer Breatl, Schüttelbrot, Zelten per tutti questi alimenti e per i molti altri presenti al mercato il marchio “Qualità Alto Adige” garantisce, grazie a severi controlli di produzione, l’utilizzo di ingredienti naturali e l’assenza di conservanti ed esaltatori di sapidità. Le degustazioni sono accompagnate come sempre da percorsi storici per conoscere le tradizioni altoatesine. Ci sono anche dimostrazioni di panetteria per imparare l’arte antica dei fornai locali, il tutto impreziosito da una cornice musicale dei gruppi folk del luogo.

Per informazioni più dettagliate www.speckfest.it