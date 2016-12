Senigallia, il pane è in festa

foto Ufficio stampa

Semplice, sano e a km zero: è il pane artigianale, alimento che unisce le culture di tutto il mondo. Ora questo alimento, base della nostra cultura alimentare, è anche protagonista di una festa tutta sua a Senigallia dal 20 al 23 settembre. Si chiama 'Pane nostrum' e da 12 anni si svolge nella cittadina marchigiana, con forni all'aperto, in piazza del Duca, e laboratori per insegnare a grandi e piccini gli antichi segreti dei panificatori e della pasta madre. La festa ha uno spazio anche per chi è intollerante al grano e alla farina, con iniziative gluten-free per i celiaci.