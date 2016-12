A Milano i cani simpatia

L’appuntamento è al, con entrata da Via Taverna: la data da segnare in agenda ègiorno in cui i cani più simpatici della città si incontrano in compagnia dei loro umani per un raduno che giunge alla sua 22esima edizione. Ilè una sfilata a quattro zampe organizzata dall’associazione, da 24 anni impegnata contro l’abbandono e il randagismo.è una “gara” in cui non contano pedigree, eleganza e acconciature, ma si cercano solo simpatia e allegria.

La "gara" premia infatti il più simpatico gigante, con la coppa "Taglie forti", il più allegro "Pesi medi", il più scavezzacollo "Mini" e il cucciolo più discolo. Ma ci sono anche il Premio Skizzo e Buonanotte, che vanno rispettivamente al cane che avrà sfilato a passo più trafelato e a quello che invece, durante la kermesse, se la sarà presa decisamente comoda. Non mancano due premi tradizionali: il "Fedeltà", per il quattrozampe da più anni con il suo compagno umano, e quello per il nome più buffo. La giuria ha poi un occhio di attenzione per gli ex-sfortunati: in palio ci sono anche le coppe "Più simpatico adottato da un canile" e, sempre commovente, il "Trovatello", per il più "brigante" adottato dalla strada. Non mancherà, ovviamente, il Best in Show.

La giuria è composta, senza prendersi troppo sul serio, da esperti del mondo del volontariato animalista e dei media specializzati, tra i quali Alessandra Tranquilli di Virbac srl, sponsor dell’iniziativa, che regalerà a tutti i partecipanti gadgets e i suoi prodotti per la toelettatura, e Lidia Cannatella di Topolino.

Nel corso della manifestazione sono previste anche dimostrazioni gratuite di agility e obbedienza a cui tutti i partecipanti possono approfittare per una lezione gratuita. Non solo: grazie ai veterinari della Asl di Milano domenica si svolge il Chippa-Day, con la possibilità di far tatuare gratuitamente il proprio cane, con contestuale iscrizione all’anagrafe canina.

A disposizione dei partecipanti gli stand dell’associazione, con gadgets, libri, magliette, felpe, guinzagli, giochini ecc, un angolo di pittura per bambini (tutti i disegni verranno esposti durante la manifestazione), lo stand della rivista Quattrozampe, che distribuirà a tutti i partecipanti una copia del mensile e regalerà un abbonamento gratuito ai vincitori.

“La sfilata è un pretesto per passare una giornata in allegria con il proprio cane, ma anche per sensibilizzare e per raccogliere fondi per i trovatelli senza casa che l’associazione ospita in una pensione privata curandoli, vaccinandoli e cercando di farli adottare”, sottolinea Edgar Meyer, portavoce dell’associazione Diamoci La Zampa.

Le iscrizioni si raccolgono direttamente al Parco dalle ore 12 alle ore 15.00. La sfilata semiseria inizia alle 15.00 mentre le premiazioni (sono previste in tutto 25 coppe) sono previste tra le 17.30 – 18.00. Tutti coloro che sfilano ricevono un attestato di partecipazione a ricordo della festa.

Per ulteriori informazioni www.diamocilazampa.it