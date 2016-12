A Verona c'è il Tocatì

foto Ufficio stampa Verona, dal 21 al 23 settembre, è di scena uno dei festival più divertenti in assoluto: il Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada. Alla manifestazione partecipano oltre 270 giocatori italiani e stranieri, impeganti a far rivivere antiche tradizioni della loro terra d'origine. Un modo leggero e un po' inusuale per conoscere la romantica città di Verona Nel centro storico di, è di scena uno dei festival più divertenti in assoluto: il, il. Alla manifestazione partecipano oltre 270 giocatori italiani e stranieri, impeganti a far rivivere antiche tradizioni della loro terra d'origine. Un modo leggero e un po' inusuale per conoscere la romantica città di Verona

Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi Strada Organizzato dall’Associazione Giochi Antichi, in collaborazione con il Comune di Verona, il Tocatì, grazie a un format particolarissimo, mette in luce l’importanza di un bene intangibile come il gioco, attività riconosciuta dall'Unesco come parte del patrimonio immateriale dell’Umanità. Al Festival partecipano circa 270 giocatori italiani e stranieri che illustrano le antiche tradizioni dei loro territori e sono pronti a condividerle con il pubblico, che interviene sempre numeroso e con grande entusiasmo prendendo parte a giochi, incontri culturali, mostre e conferenze. All’edizione corrente partecipano: Spagna, Croazia, Scozia, Grecia e Svizzera. I giochi tradizionali dei Paesi Europei sono stati selezionati con cura e comprendono attività spettacolari come: Salto del Pastor (Spagna), Kispetia (Grecia), Kegeln (Svizzera) Hand Bà (Scozia - Gran Bretagna), Prevrtanje (Croazia). Molto significativi anche i giochi tradizionali italiani, tra cui Alli Pitrudde (Puglia), Barandello (Emilia Romagna), Corsa con la Cannata (Lazio), Corsa con le Botti (Veneto), Fionde (Friuli), Pljočke (Molise), Punta e Cul (Marche), Slitte della legna (Trentino), Tir de Cidulis (Friuli), Tòtara (Toscana), Trucco da Terra (Liguria), Fiolet (Valle d’Aosta). Innovativa la formula adottata dal Festival quest’anno: a ciascun Paese è stata infatti assegnata una zona del centro storico, adibita a ospitare cultura e tradizione di ciascun territorio, grazie alla collaborazione di Ambasciate, Enti Turistici e Istituti Culturali. Chi partecipa al Festival ha quindi la possibilità di avvicinarsi a culture diverse e di intrecciare un vero dialogo. Ma il festival è anche un importante appuntamento per i gruppi di musicisti e danzatori della tradizione dei Territori ospiti, che si riuniranno per gli spettacoli sul palcoscenico allestito nella Piazza dei Suoni d’Europa (Piazza dei Signori) e sul palcoscenico in Lungadige San Giorgio, destinato ai gruppi musicali italiani. Tutti gli appassionati di gioco troveranno nell’Auditorium del Forum della Cultura Ludica (Cortile Mercato Vecchio) occasioni per confrontarsi con gli oratori: giocatori di tutta Europa, docenti universitari esperti di storia delle tradizioni e di sport tradizionali e autori di libri sui temi del gioco. Nel Forum sono infinite le occasioni di approfondimento: dall’esposizione e vendita di libri a tema ludico, alla presenza di associazioni di gioco, inoltre, grazie alla collaborazione con SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-etno-antropologici), vari musei etnografici italiani esporranno materiali delle collezioni dedicate al gioco.