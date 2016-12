Sperlonga e i sapori di mare

L'estate non è finita., in provincia di Latina, prolunga con la kermesse gastronomicail piacere del gusto tipico delle vacanze. La manifestazione èche ha per protagonista i. La sagra, ideata da Leone La Rocca e giunta alla nona edizione, è in calendario; per l'occasione il borgo, da piazza Fontana sino a Torre Truglia, si anima con la presenza dei produttori locali e con tanti spettacoli serali.

L'ingrediente fondamentale è sicuramente il pescato fresco, ma accompagnato da ottimo vino e dalle altre eccellenze di Sperlonga e di tutto il territorio della Provincia di Latina e del basso Lazio. Come già è avvenuto nelle passate edizioni, piazza Fontana e la passeggiata che la collega con la celebre Torre Truglia, simbolo del borgo, fanno da scenario agli stand dei vari produttori locali e a tante manifestazioni.

"Questo appuntamento - spiega Leone La Rocca, organizzatore dell'evento dal 2005 insieme a Quirino Rotunno per la World Company, azienda leader in progetti di promozioni internazionali - si coniuga con la volontà di destagionalizzare il turismo, portando visitatori nel nostro borgo anche in periodi diversi da quelli "clou".

A disposizione dei visitatori ci sono vino, olio, salumi, formaggi, conserve e ovviamente i prodotti ittici della tradizione, tutti da scoprire e fa assaggiare per apprezzarne la qualità e la genuinità. Nel frattempo i ristoratori della zona offrono a prezzi scontati le proprie specialità rigorosamente a base di pesce azzurro. Ma "Sapori di Mare" non è solo enogastronomia. Oltre agli stand degli espositori chi partecipa alla tre giorni espositiva può assistere, tra l'altro, alle esibizioni degli sbandieratori e a numerosi concerti in programma nelle ore serali.

Il programma completo della sagra è disponibile sul sito www.saporidimare.it