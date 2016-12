Con Stefano, un insolito fuoriporta

Per un milanese il week-end è da sempre occasione per visitare qualche posto più o meno limitrofo con finalità culturali, paesaggistiche e soprattutto enogastronomiche. Rientrando assolutamente in queste categorie, più e più volte mi capita (su due o su quattro ruote) di individuare una meta a corto o medio raggio per sfuggire qualche ora alla frenetica vita meneghina. Approfittando di queste ultime giornate estive, lo scorso fine settimana, avendo ahimè solo poche ore libere, ho optato per una spedizione gastronomica alle porte di Milano dietro segnalazione di amici.

La perplessità c’era, non fosse altro perché la location non era certo amena come altre volte: per arrivarvi non dovevo percorrere strade collinari, perdermi tra vigneti, o costeggiare fiumi o laghi, bensì recarmi appena fuori Milano, a Brugherio. Non certo meta di moltitudini di viaggiatori!

Detto ciò, ha prevalso più la curiosità che la perplessità; e ho fatto bene!

Il ristorante La Guzzina (così si chiama) si presenta come un’oasi felice: semi-nascosto all’interno di una corte (forse troppo nascosto, se vogliamo essere pignoli…), ha come primo impatto un piacevole portico con alcuni tavoli ben disposti; c’è la possibilità, infatti, di mantenere una discreta “intimità” a differenza di quello che spesso succede in altri ristoranti. Si entra poi nel ristorante vero e proprio, caratterizzato da due salette essenziali ma proprio per questo gradevoli. In una tra l’altro è presente un camino che fra non molto, con l’arrivo dell’autunno, si rivelerà oltre che decorativo pure utile.

In sala Alessandro Bruno (che ha rilevato non molto tempo fa il ristorante) segue con garbo e professionalità gli ospiti; molto apprezzata, ad esempio, è l’attenzione rivolta al pubblico femminile, con il menù dedicato al gentil sesso di un bel colore porpora e soprattutto senza i prezzi dei piatti.

In cucina regna sovrano uno chef (pure socio del locale) che negli anni passati si è fatto le ossa presso alcuni chef italiani pluristellati. E lo si capisce dai piatti proposti: materie prime eccellenti, con una leggera prevalenza di piatti a base di pesce, condimenti genuini e porzioni giuste.

Anche la lista dei vini è più che dignitosa e pure tra i distillati annoverano qualche etichetta interessante.

Il tutto infine, aspetto di questi tempi tutt’altro che trascurabile, a un prezzo onesto.

Stefano