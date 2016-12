Modena: prendiamola con filosofia

Il programma delle lezioni magistrali si svolge all’insegna della domanda filosofica sulle cose, suscitata dalla meraviglia che qualcosa ci sia e alla ricerca di “cosa” sia, tema nel quale si scorge il luogo materiale e teorico di alcune delle più caratteristiche trasformazioni della contemporaneità. I maestri del pensiero che il Festivalfilosofia porta nelle piazze e nei cortili delle tre città si confrontano con il pubblico sulle varie declinazioni contemporanee delle cose, tracciando linee tematiche che affrontano, tra le altre, la questione della “cosa stessa”, lo statuto della produzione e i suoi processi, le implicazioni del consumo, il carattere di feticcio assunto dalle cose, nonché le passioni che esse suscitano.

Piazze, chiese e cortili ospitano le oltre 50 lezioni magistrali del festival, che vede quest'anno tra i protagonisti, tra gli altri, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Umberto Curi, Roberta de Monticelli, Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, Umberto Galimberti, Carlo Galli, Sergio Givone, Salvatore Natoli, Giovanni Reale, Stefano Rodotà, Salvatore Settis, Emanuele Severino, Carlo Sini e Remo Bodei, Presidente del Comitato scientifico del Consorzio. Molti anche i filosofi stranieri, circa un quarto del totale, a segnare un'edizione fortemente internazionale: tra loro i francesi Bruno Latour, Serge Latouche e Marc Auge', che fa parte del comitato scientifico del Consorzio; il tedesco Peter

Sloterdijk; lo spagnolo Francisco Jarauta; il britannico Scott Lash; l'americano John Searle; il polacco Zygmunt Bauman, da quarant'anni esule in Inghilterra, e il suo connazionale Krzysztof Pomian, esule viceversa in Francia; Anne Cheng, formazione francese e origine cinese. Tra gli altri spicca il nome di Alessandro Bergonzoni, impegnato in una vera e propria lezione magistrale, con la sua vertiginosa inventiva linguistica.