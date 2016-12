Roma, Buenos Aires Tango

Otto coppie di ballerini fra i migliori al mondo si sfidano nel "Campeonato de Campeones" con l'esibizione dei più grandi danzatori del mondo ma, nell'ambito della quarta edizione di, all'A, in calendario, c'è anche un campionato riservato ai semplici appassionati, pronti a sfidarsi in una Cavea trasformata in milonga. Il festival prevede la presenza di moltissimi artisti illustri, come Milena Plebs, una delle più note ballerine e coreografe del tango di oggi, e Daniel 'Pipi' Piazzolla, nipote di Astor, che rende omaggio al nonno in "Piazzolla plays Piazzolla" con il suo sestetto Jazz, l'Escalandrum Sextet e Fabrizio Bosso.

Il Festival unisce esibizioni, competizioni, seminari, incontri. Fra gli artisti che si esibiscono nel corso della manifestazione ci sono i fratelli Los Macana (''siamo due uomini e balliamo insieme ma non pensate male, à una tradizione di famiglia'' scherzano in conferenza stampa); cantanti come Maria Grana, definita dal New York Times la ''Judy Garland del tango'', Juan Pablo Villareal, il duo Fuertes Varnerin; Dj Negro Juan e Cuarteto La Bordona; danzatori come Silvana Grill, Horacio Godoy e Magdalena Gutierrez Calvino, Julieta Biscione e Roberto Castillo, David Alejandro Palo (in coppia con Milena Plebs).

"Iniziamo così la stagione all'interno delle sale che saranno invase dal tango (dichiarato dall'Unesco patrimonio culturale dell'umanita', ndr) - spiega Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma - . Il

Buenos Aires Tango si è evoluto, con un programma rinnovato e ampliato, mantenendo sempre al centro il fenomeno musicale di ballo che è anche un fenomeno culturale, sempre più diffuso e noto. Lontano dagli aspetti folkloristici, continuiamo il viaggio nell'universo tanguero nelle sue più molteplici accezioni''.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito Internet www.auditorium.com