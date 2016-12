Isole Egadi: Trofeo Challenge Ignazio Florio

Quattro giorni di competizione, oltre quaranta barche iscritte, quattrocento fra donne e uomini pronti alla sfida sul meraviglioso mare delle Egadi e una folta passerella di VIP per le serate mondane. Dal 12 al 15 settembre a Favignana, l’isola “farfalla”, perla delle Egadi, di fronte a Trapani, l’arcipelago diventa una meravigliosa vetrina di splendide imbarcazioni, che oltre alle proprie vele, mostrano la bravura dei loro equipaggi e la propria voglia di vincere nella regata “Trofeo Challenge Ignazio Florio”, alla sua settima edizione (per info: www.ycf.it/favignana.html ).

La regata, dedicata al siciliano Ignazio Florio, uno dei più grandi imprenditori italiani del 1900 che a Favignana realizzò la grande e per anni attivissima tonnara, “è il meeting velico di fine estate. Un vero e proprio appuntamento cult per chi il mare lo vive respirandolo – così lo descrive il Presidente dello Yatch Club Favignana, Chiara Zarlocco -. E poi, la scenografia che offre Favignana, con i suoi colori e profumi, è qualcosa che si imprime profondamente nel cuore”. L’ambito trofeo delle scorse edizioni è stato conquistato nel 2006 dalla barca Bonheur di Giuseppe Tesorone, nel 2007 dalla Man di Fausto Farneti, nel 2008 dalla Ottavo Peccato di Giuseppe Tesorone, nel 2009 dalla Fra Diavolo di Vincenzo Addessi, nel 2010 dalla Aurora di Roberto Bruno e Paolo Bonomo. E nel 2011 il trofeo è volato nella Repubblica Ceca, vinto da Bohemia Express di Evropska' Vodni Doprava.

Ma le giornate non finiscono quando le imbarcazioni rientrano in porto. Non è solo sfida diurna fra regate costiere e sulle boe delle splendide acque dell’arcipelago delle Egadi, fra Favignana, Levanzo e Marettimo. La quattro giorni Ignazio Florio è una festa che coinvolge mare e terra, che fa vivere il giorno e notte, che sposa competizione e divertimento, e che rende partecipe anche lo spettatore, il quale assiste a gare fra sportivi dallo spiccato fair play; per il turista in cerca di divertimento e emozioni sono state organizzate per ogni sera occasioni ricercate di spettacolo e cultura. C'è posto per la cucina e per le eccellenze siciliane: “giornalisti in guazzetto” è la sfida culinaria, ormai rituale, fra le grandi firme del giornalismo. Si tengono anche il premio “100x100 Olimpia Fontanelli” e il Premio Giornalistico “E’ ‘Na Ficata”, intitolato a Paolo Venanzangeli, socio fondatore dello YCF.

Il 14 settembre la serata è invece un omaggio intenso e delicato a Lucio Dalla, che era stato ospite dello YCF e aveva regalato una performance indimenticabile. Chiara Zarlocco ha voluto che alcuni momenti di quel concerto venissero riproposti proprio venerdì (15 settembre) mentre Iskra Menarini, sua storica vocalist, canterà dal vivo le note più struggenti di quel repertorio.

Gli appuntamenti serali si svolgono all’opificio Florio, una location preziosa e simbolica per Favignana che, grazie al recente restauro, è divenuta un ambiente dal sapore antico ma dotato delle tecnologie della modernità. Qui infatti vengono presentate le novità della prossima stagione tv direttamente dai VIP protagonisti delle fiction. Tra questi Roberto Alpi e AnnaMaria Malipiero, Micol Olivieri, Roberta Scardola, Danilo Brugia, Luca Capuano, Giuseppe Zeno, Luigi Di Fiore, Simone Montedoro, Alessio Di Clemente, Marina Tagliaferri. Flavia Vento presenta - a suo modo - “Parole al Vento”, il suo primo libro di poesie. La comicità è affidata a Rocco Barbaro, Vincenzo Garramone, Francesca Reggiani, Gegia e Stefano Masciarelli. Il sottofondo musicale, un po’ magico, del flauto è eseguito dal maestro Marco Celli Stein.



Sulla passerella dell’arcipelago sfilano anche le belle e abbronzatissime Emanuela Folliero, Francesca Nunzi e Antonella Elia. Matteo Miceli, uno degli skipper di punta dello YCF e pluricampione del mondo di traversata atlantica con due record al suo attivo, sostiene che non si possa fare a meno di tornare a Favignana dopo aver provato questa straordinaria regata. A suo dire si rimane stregati da questo Challenge e dal contesto paesaggistico in cui si tiene.