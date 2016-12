Eventi dedicati alla vendemmia

Durante il mese di settembre, in tutto il nostro Paese gli appuntamenti con il mondo di Bacco non mancano, a cominciare dall'evento Benvenuta Vendemmia . Occasioni per scoprire il nostro territorio attraverso le emozioni, i sapori e le feste legate ad una delle tradizioni più antiche, la vendemmia.

Alcuni tra gli eventi più “frizzantini”

Benvenuta Vendemmia, dal 9 settembre. L'evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino propone una giornata dedicata alla conoscenza dell'universo vino a partire dal grappolo fino ad arrivare alla fase delle botti. L'appuntamento prevede anche visite alle aziende interessate, passeggiate fra i vigneti, degustazioni con prodotti tipici, momenti di relax e di divertimento come spettacoli folcloristici danze popolari, musica live e mostre di attrezzi enologici. Ma anche laboratori artistici, manifestazioni culturali e per gli appassionati di sport: itinerari in bicicletta fra vigne e cantine. Il 9 settembre, in Veneto: raccolta dell'uva corvina in Valpolicella e degustazione di Amarone abbinato ai piatti del territorio (Vogadori), menù speciale a base di uva bianca e nera (Fattoria Monte Fasolo) e al Castello di Roncade (TV) con una selezione di eccellenze per sostenere le imprese agricole colpite dal terremoto in Emilia Romagna. Degustazioni e visite in cantine proseguiranno anche il 23 settembre e il 6 ottobre nelle zone di Valdobbiadene (Bortolomiol) e Annone Veneto (Paladin) . L'evento organizzato dalpropone una giornata dedicata alla conoscenza dell'universo vino a partire dal grappolo fino ad arrivare alla fase delle botti. L'appuntamento prevede anche visite alle aziende interessate, passeggiate fra i vigneti,momenti di relax e di divertimento come spettacoli folcloristici. Ma anche laboratori artistici, manifestazioni culturali e per gli appassionati di sport: itinerari in bicicletta fra vigne e cantine.: raccolta dell'uva corvina ine degustazione di Amarone abbinato ai piatti del territorio (Vogadori), menù speciale a base di uva bianca e nera (Fattoria Monte Fasolo) e al(TV) con una selezione di eccellenze per sostenere le imprese agricole colpite dal terremoto in Emilia Romagna. Degustazioni e visite in cantine proseguiranno anche il 23 settembre e il 6 ottobre nelle zone di Valdobbiadene (Bortolomiol) e Annone Veneto (Paladin)

Mentre, sempre il 9 settembre, in Campania è di scena la Falanghina e Piedirosso con Astroni alla scoperta delle peculiarità vitivinicole dell’area Flegrea. Sono previsti: approfondimenti storici e naturalistici sul cratere degli Astroni, oasi del WWF e riserva naturale dello Stato. Infine, per chi ama gli autoctoni, Masseria Venditti organizza una passeggiata sensoriale tra oltre 20 varietà di uve autoctone nel “vigneto didattico”.

Il 16 settembre, in Lombardia: l'azienda agricola Bosco Longhino, a S.Maria Della Versa (PV), propone: visite in cantina, pranzi con il vignaiolo e la tradizionale pigiatura dell’uva a mano o con i piedi nella vecchia pigiatrice (Pietrasanta). Mentre in Puglia, a bordo dei winebus, mostre d’arte, spettacoli di musica e danze popolari accompagnano gli enoappassionati in una giornata di festa in compagnia dei produttori.