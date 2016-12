Caorle e la Luna nel Pozzo

Sono moltissime le compagnie che danno appuntamento a, in provincia di Venezia,ettembre per la diciassettesima edizione de "estival internazionale del teatro in strada. Addirittura 11 di queste, per un totale di ben 20 spettacoli, sono pronte ad esibirsi già nella serata di avvio della manifestazione.

Attori, danzatori, acrobati, clown e giocolieri provenienti dall’Italia e da altri Paesi del mondo, come Austria, Argentina, Israele e Francia si esibiscono nelle calli e nei campielli della cittadina lagunare veneziana incantando gli spettatori con spettacoli e performance che vanno dalla clownerie al trasformismo, al circo-teatro, dal teatro-danza al teatro di figura (burattini, marionette, pupazzi…) fino alla giocoleria estrema con il fuoco.

Tra le esibizioni della prima serata, a partire dalle ore 20.30, segnaliamo Palloncinerie Otto il Bassotto, un uomo-bassotto dalla faccia di gomma, capace di creare numeri incredibili con i palloncini; le lingue infuocate che intorno al corpo dell’artista israeliana Jay Toor, alias Fire Fingers, nello spettacolo Ms. Flames. Non manca il trasformismo con Piero Massimo Macchini, ovvero Dolly Bomba, in Brainstorming, teste nella tempesta. Protagonisti della serata anche l’italo argentina Compagnia Dromosofista che racconta con semplicità e delicatezza una relazione amorosa. Sempre durante la serata di venerdì, nella sezione “Off” la confusione vitale e vivace di Musica di strada del Collettivo Orkestrada Circus. Bolle di sapone giganti, torce infuocate e cappelli sono invece il punto di partenza per l’improvvisazione de I 4 Elementi, in sella a monocicli alti due metri. E ancora, la giocoleria comica del panettiere stralunato e buffo Roberto Pansardi; la marionetta Fabiola, praticamente viva, di Giancaclown. Il programma è davvero ricco e prevede molte occasioni di divertimento in tutte e tre le giornate del festival, secondo il programma consultabile in Rete.

Tutte le sere a partire dalle ore 20.30 in rio Terrà fantastici trucchi per grandi e piccini a cura di artiste poliedriche.

La partecipazione agli spettacoli e agli eventi del festival è libera.

Il festival è promosso dall’Amministrazione comunale di Caorle e organizzato dall’associazione culturale Arci Carichi Sospesi di Padova, con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Venezia, in collaborazione con l’Azienda di Promozione turistica di Caorle e il consorzio PromoCaorle.

Per maggiori informazioni, sito Internet www.lalunanelpozzofestival.it