La Valle d'Aosta... di corsa

Il Tor des Géants® ha avviato il collegamento tra le Due Alte Vie (l'Alta Via 1, denominata “Alta Via dei Giganti” e l’Alta Via 2, denominata “Alta Via Naturalistica”) e ha fatto conoscere questo itinerario lungo e meraviglioso, articolato tra i quattro giganti alpini del Monte Bianco (4810 m), Gran Paradiso (4061 m), Monte Rosa (4634 m) e Cervino (4478 m). La competizione unisce le caratteristiche dell'ultra-trail e dell'endurance: il primo è una corsa a piedi in autosufficienza o semi-autosufficienza, con classifica e cronometraggio, svolta in ambiente naturale su strade o sentieri lungo una distanza superiore a 80 km, in cui le strade asfaltate non superano il 15% e il dislivello è superiore ai 2000 metri. L'endurance trail è invece un ultra-trail con più dislivello, più chilometri e più tempo di corsa. Una gara dura, dunque, riservata ai veri atleti della montagna, ma proprio per questo affascinante e ambitissima: il numero massimo di partecipanti è stato raggiunto, dal momento di apertura delle iscrizioni, in appena 27 minuti!

Gli atleti che partecipano all'edizione 2012 sono 600, un numero che gli organizzatori hanno stabilito di non superare per garantire le migliori condizioni di sicurezza, ambientali e di convivialità, e per preservare l'esperienza della solitudine tra le montagne e del contatto con la natura che costituiscono il più autentico spirito della manifestazione. Dopo il raduno dei partecipanti, in programma a Courmayeur per sabato pomeriggio con la distribuzione dei pettorali e la festa di saluto, si parte domenica di primo mattino: i primi arrivi sono previsti, sempre a Courmayeur, a partire dal pomeriggio di mercoledì 12.