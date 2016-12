Monza, una città tutta da scoprire

Conosciuta come la sede del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - quest'anno dal 7 al 9 settembre - Monza non è solo sport e natura. La bella città, infatti, custodisce tesori artistici e opere architettoniche che testimoniano l'unicità e l'importanza del suo passato. Meta ideale per un weekend tra cultura e divertimento.

I gioielli del centro storico e non solo...

Duomo, piazza Duomo. Fatto edificare, tra il XIV e il XVII secolo, dalla regina Teodolinda che lo dedicò a san Giovanni Battista, l'affascinante Basilica è un vero e proprio concentrato di bellezze artistiche e testimonianze storiche. Non appena giungerete nella piazza omonima il vostro sguardo verrà rapito dalla semplice eleganza della facciata del Duomo. Un intreccio di marmi policromi bianchi e verdi ideato da Matteo da Campione - uno dei Maestri Campionesi, gruppo di artisti attivi nel Nord Italia dal tardo XII secolo fino alla fine del XIV secolo - sotto l’influsso del gotico pisano. Un consiglio: una volta assaporata la bellezza esteriore dell'edificio portatevi all'interno. Qui, in un tripudio di stupefacenti affreschi, potrete ammirare la Cappella di Teodolinda famosa sia per il prezioso ciclo di affreschi che riveste le sue pareti, opera degli Zavattari, che per la Corona Ferrea, autentico capolavoro d’oreficeria antica che la tradizione vuole sia nata dalla lavorazione di uno dei chiodi della Passione di Cristo. Un consiglio: nella medesima piazza del Duomo sorge Tearose, uno dei locali più chic della città. Luogo ideale per una piacevole sosta

Arengario, piazza Roma. Edificato nella seconda metà del 1200 quale sede del governo cittadino e collocato nel nucleo centrale e vitale della città, rappresenta il più importante monumento civile. Caratterizzato da un balcone esterno usato per leggere i decreti del comune e affiancato da una torre campanaria, oggi è sede di mostre e di allestimenti.

Parco di Monza, viale Brianza. Poco distante dal centro storico, circa una quindicina di minuti a piedi, è una delle aree verdi più belle d'Europa e il maggiore tra i parchi cintati da mura. Dominato dalla bellissima Villa Reale con le sue cascine, ville (Mirabello e Mirabellino, edificate dai conti Durini fra il 1656 ed il 1776) boschi, prati e coltivi - inseriti in un ambiente apparentemente naturale, ma attentamente progettato - testimonia quella che fu la Brianza ottocentesca. Il parco fu voluto da Eugene de Beauharnais, vicerè d'Italia, su progetto di Luigi Canonica, allievo del Piermarini.