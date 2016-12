Segrate: i bambini sono pompieri per un giorno

, alle porte di, offre ai bambini di tutte le età l'emozione di trasformarsi in pompieri per un giorno. "", così si chiama la simpatica iniziativa, è un appuntamento per tutta la famiglia nell’ampiaL’ingresso è

Insieme all'associazione Nazionale Vigili del Fuoco, i "pompieri per un giorno" hanno modo di indossare un elmo, una divisa e la possibilità di salire sugli inconfondibili camion rossi che sfrecciano a tutta velocità per domare le fiamme più pericolose. I vigili del fuoco in erba sono poi chiamati a cimentarsi su un vero e proprio percorso d’addestramento in miniatura, composto da materassi, tunnel, scale e manichette. Per loro c'è l'emozione di salire una scala, spegnere un incendio, salvare un animale in difficoltà, scendere dal palo dei pompieri, saltare nel telo e tante altre esperienze mozzafiato.

L'iniziativa si propone di sensibilizzare i più piccoli sul tema della sicurezza ambientale e far loro conoscere, attraverso esercitazioni su misura, il lavoro che i pompieri svolgono ogni giorno: offre poi l'opportunità di imparare a riconoscere i pericoli, eseguire manovre di salvataggio o di spegnimento degli incendi. Al termine del gioco c'è anche un bel diploma finale per attestare il “perfezionamento” sul campo degli aspiranti mini Vigili del Fuoco.



"Pompieropoli" è una festa pensata per far sognare i più piccini, ma anche per far pensare i grandi, e rappresenta uno dei tanti eventi organizzati nell’ambito dell’annuale “Festa Cittadina” (7,8,9 settembre), tre giorni di musica, animazione, intrattenimenti per tutte le età.

Nell'ambito della festa è da segnalare anche, per sabato 8 settembre alle ore 21.15, un concerto a ingresso libero degli Stadio, che nel 2012 festeggiano i 30 anni di attività. Il concerto si tiene nella stessa area del Centroparco di via San Rocco.



Il programma della Festa Cittadina di Segrate è disponibile online sul sito www.comune.segrate.mi.it/