Incontro con i grandi chef trentini

E’ un giro d’Italia speciale quello che riprende il via il 4 settembre, a Verona: è la volta del Trentino con i piatti della tradizione conditi con un pizzico di creatività, giusto per renderli eccezionali. La rassegna enogastronomica in questione è “Per tutti i gusti – Il giro d’Italia a tavola”, iniziato nel gennaio scorso e passato attraverso una regione d’Italia diversa ogni mese, iniziativa che coinvolge stavolta gli chef trentini Diego Rigotti del ristorante “Maso Franch” ( www.masofranch.it ), Stefano Bertoni del ristorante “Castel Toblino” ( www.casteltoblino.com ), Alfio Ghezzi di “Locanda Margon” ( www.locandamargon.it ), Alfredo Chiocchetti di “Lo Scrigno del Duomo” ( www.scrignodelduomo.com ) ed Enrico Croatti del "DV Chalet" di Madonna di Campiglio ( www.dvchalet.it ).

Ad organizzare la rassegna dedicata al Trentino ci sono gli Alberghi Starwood, le Librerie Feltrinelli, Style.it, Le stelle si incontrano, oltre all’immancabile presenza del consorzio dei vini Trentodoc, mentre a coordinare gli eventi è Carlo Vischi, direttore delle collane Immaginazione di Malvarosa Edizioni e Trenta Gourmet di Trenta Editore.

Il primo appuntamento con il Trentino a tavola è per martedì 4 settembre alle 18,30 a Verona, presso la libreria Feltrinelli (in via Quattro Spade), dove lo chef Enrico Croatti del ristorante Dolomieu di Madonna di Campiglio offrirà una degustazione di pietanze scelte per il loro legame col territorio; questa giovane promessa della cucina italiana, pur avendo già riconosciute capacità, con sincera modestia, ripete di dover ancora studiare per raggiungere i vertici della ristorazione (e con questo obiettivo è in procinto di trascorrere le sue ferie nelle cucine degli chef stellati d’Europa per misurarsi direttamente con loro) “spiegherà” la degustazione e gli ingredienti del territorio insieme ai produttori locali del Trentino.

Seguiranno altre tre tappe: il 17 settembre a Milano presso la libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires alle 18, con degustazione e presentazione dell’edizione 2012 del Blogfest, l’evento annuale organizzato dai blogger a Riva del Garda; la stessa sera presso il ristorante Casanova alle 20,30 si terrà un saggio di cucina per gli addetti ai lavori e poi la cena preparata da Alfio Ghezzi della Locanda Margon (costo 60euro; per info casanova.restaurant@westin.com); il 24 settembre invece show cooking seguito da aperitivo al ristorante Il Canneto, sempre a Milano. Per concludere in bellezza la serata ci sarà la cena, ovviamente a base di piatti trentini (costo 55euro; per info ilcannetorestaurant@sheraton.com). L’ultimo appuntamento dedicato al Trentino sarà il Blogfest di Riva del Garda del 28 settembre: qui lo chef Diego Rigotti del Maso Franch sarà il protagonista dell’evento gastronomico volto a sottolineare gli inscindibili legami dei piatti trentini con il proprio territorio e con il suo eccellente vino.