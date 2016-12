Fiere e sagre dedicate al "re fungo"

Due appuntamenti gustosi da non perdere

Fiera Nazionale del Fungo Porcino, Albareto (Pr). Dal 7 al 9 settembre, il “Re dei miceti”, che ha ottenuto la certificazione IGP, torna a deliziare i palati e a offrire tante iniziative collaterali che ne arricchiscono il sapore. L’edizione corrente è inoltre gemellata con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba (Cuneo). Ecco alcuni degli appuntamenti in programma: venerdì 7 settembre, alle 18, dopo l'inaugurazione della manifestazione e l'apertura degli stand enogastronomici, con prodotti di alta qualità, ad attendere i golosi, al Palatenda Ristorante, c'è il menu fisso a base di soli funghi e alle 21 musica dal vivo con “Occhi Nudi”, a seguire Dj Set. Sabato 8 settembre, è la giornata dedicata alla consegna del “Porcino d’Oro” nell’area stand. Domenica 9 settembre, alle 14.30, nel Palatenda ci si ritrova per imparare i segreti di come si cucinano i preziosi frutti del sottobosco al corso di cucina. Mentre, alle 15, nell’area fiera, si tiene la rievocazione dell’“Antica trebbiatura sull’aia”. Inoltre, sia sabato che domenica, è possibile visitare il mercato ambulante “Fiera del Gusto Italiano” e la mostra di trattori d’Epoca. Infine, per chi vuole unire il buon cibo all’attività sportiva, sono a disposizione la parete per arrampicate, il Raduno Off Road in collaborazione con A.P.V. Borgotaro-Albareto e la “Camminata della Fiera”.