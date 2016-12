Montemarcello, uno dei borghi più belli d'Italia

Un borgo tra mare e collina

Posto sulla cima del monte Caprione, nella val di Magra in provincia della Spezia, Montemarcello - frazione del comune ligure di Ameglia - si presenta come un piccolo gioiello incastonato tra collina e mare. Inserito nel 2006 nella lista dei borghi più belli d'Italia, la cittadina non solo fa parte del Parco Regionale Montemarcello-Magra ma possiede un orto botanico, posizionato sulla vetta del Monte Murlo, famoso per la bellezza della sua fauna e flora locale e per i suoi piacevoli sentieri boschivi, da dove poter ammirare un panorama unico sulla valle del fiume Magra e sulle Alpi Apuane. Un consiglio: il modo migliore, paesaggisticamente parlando, per raggiungere Montemarcello è sicuramente quello di utilizzare il mezzo di trasporto più antico che c'è: i piedi. Da l borgo limitrofo di Bocca di Magra infatti, parte una vecchia via militare che attraverso il profumo inebriante del timo, del mirto e dell’elicriso, e fiancheggiando i resti di una batteria costiera conduce a Punta Bianca. Da lì, attraverso boschi di leccio e corbezzoli si giunge poi a Montemarcello.