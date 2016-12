L'estate in Val di Non è ricca di premi

foto Ente del Turismo

Programmare una vacanza estiva nella, quest'anno vuol dire partecipare anche alla divertente iniziativa “Raccogli i fiori e vinci i sapori della Val di Non” che, fino al 15 settembre, premia i turisti che visiteranno i suoi fiori all’occhiello, luoghi di particolare interesse, o che, prendendo parte a una delle iniziative del calendario estivo, vivranno la loro vacanza in modalità green. Per partecipare è sufficiente procurarsi una scheda per fare la “raccolta fiori” e alla fine del soggiorno si ha diritto a un premio gustoso (prodotti locali e cene tipiche nei migliori ristoranti della valle).